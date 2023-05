La delirante entrevista del candidato de Vox en Formentera: cuelga al periodista en directo y confunde las preguntas

Que Vox no ha trabajado demasiado la campaña electoral ya quedó claro cuando a finales de abril salió a la luz que el partido ultraderechista usa el mismo programa para todos los municipios y comunidades autónomas de cara a las elecciones del 28 de mayo. “Cuida [municipio], cuida lo tuyo”, es el lema para todos los territorios de España: da igual que sea una zona del norte, centro o sur, lo cual ha generado innumerables incongruencias.

José Antonio Rebollo, el candidato de Vox al Consell de Formentera -pese a que vive en Eivissa-, ha protagonizado una entrevista en Ràdio Illa -la radio pública de la isla- en la que ha dado muestras de la falta de conocimiento, a todos los niveles, que tiene de la isla que aspira a presidir. Pepo Rubio, copresentador del magazín de las mañanas, le empezó preguntando sobre cuáles consideraba que eran las principales problemáticas de Formentera, la menor de las Pitiüses. “Hemos estado visitando sitios que están en mal estado, como las escuelas, donde los niños están en ‘barracones’. Habrá que preguntarle al PSOE a qué están esperando para poner a esos niños en un sitio con mejores condiciones”, afirmó Rebollo.

Sorprendido por la respuesta, el entrevistador le pregunta a qué ‘barracones’ se refiere. “Pues al barracón que tenemos en el colegio, creo que es de Maó”. Pero Maó es la capital de Menorca y él estaba siendo preguntado por Formentera. En ese momento se hace el silencio. “¿Cómo dice? ¿Barracones dónde?”, interroga el periodista al candidato de Vox. Casualmente, ahí se pierde la conexión. Apenas se habían alcanzado los dos minutos de entrevista. “Yo he entendido ‘los barracones’ de Maó”, dice Bernat Masferrer, copresentador del programa. “No, no puede ser, no puede ser”, responde Rubio. “Lo habremos entendido mal”, añade el periodista.

Dos minutos después se retoma la conexión con el candidato de Vox. A partir de aquí, la entrevista empieza a adquirir un tono berlanguiano, con el candidato de Vox a la ofensiva. El político afirma que quería hacer referencia al municipio de Sant Ferran, no a Maó, y un periodista le explica que los barracones ya no existen. El entrevistador le intenta decir que ese espacio se ha reconvertido y que tiene otro uso hoy en día, pero antes de terminar de hablar, Rebollo le interrumpe. “Sí, que no sabe ni usted en qué se ha convertido”, afirma. “¿Disculpe?”, responde el periodista, atónito. “Digo que no sabe ni usted en qué se está utilizando, ¿no?”, continua Rebollo. “No, disculpe, claro que lo sé. Es un espacio multiuso en el que, entre otras cosas, está la sede del Conservatorio Profesional de Música y Danza”, explica el copresentador.

Fuente: Ràdio Illa.

“¿A chupar ha dicho?”

Con motivo del periodo electoral, Ràdio Illa está haciendo entrevistas electorales a todos los candidatos que se presentan al Consell de Formentera para conocer mejor el programa de cada partido, así como el lado más humano de cada candidato y candidata. Finalizada la entrevista, Bernat Masferrer, copresentador del magazín, hace un cuestionario de diez preguntas a cada uno de ellos. “Le obligan, a punta de pistola, a cenar con una de estas dos personas: Pablo Iglesias o Carles Puigdemont. ¿Con quién se va a cenar?”, pregunta al líder de Vox.

“¿A chupar ha dicho?”, responde Rebollo, sin entender la cuestión. En catalán, la traducción de cenar es ‘sopar’, de ahí que el candidato de Vox tal vez no entendiera bien la pregunta. “No no, ‘a chupar’ no, a ‘sopar’. ‘A chupar’ a lo mejor más tarde”, dice el presentador, irónicamente. “Qué retorcidos sois, eh”, dice el candidato de Vox. “Creo que a ninguno de los dos. Me pones en un compromiso”, añade Rebollo. “Es a punta de pistola”, le recuerda el periodista. “Sí, sí, claro, a punta de pistola no te queda otra. Para que viera que no tengo ningún problema, y que solo quiero arreglar el país, se la daría al de Podemos”, concede Rebollo.

Confunde la pregunta sobre memoria histórica

En la entrevista se abordó la cuestión de Es Campament: qué hacer con las ruinas del penal de Formentera, el lugar que funcionó como una especie de cárcel franquista -una de las más terribles de Balears- donde fallecieron 58 personas (la mayoría por inanición) como consecuencia de las condiciones inhumanas de un centro donde se calcula que hubo entre 1.100 y 1.400 reclusos. Una de las opciones que se maneja es que este lugar, catalogado como Bien de Interés Cultural -BIC-, sea un espacio de memoria para restablecer la dignidad y el daño causado a víctimas y familiares.

“Nada que tenga que ver con el franquismo o que haya hecho daño al ciudadano debe plantearse”, respondió Rebollo, preguntado sobre si Es Campament debía ser un espacio de memoria de los crímenes del franquismo. El entrevistador, al darse cuenta de que el entrevistado tal vez no había entendido bien la pregunta, vuelve a formularla, después de hacer una breve explicación sobre que se trataba de una cárcel que se asentó en la isla después de la Guerra Civil, ya que parece que el candidato de Vox no lo sabe. “No estoy a favor porque creo que no hay que hacer apología del franquismo ni de ningún tipo de dictadura”, repitió Rebollo.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Vox en Eivissa y Formentera para preguntar cuál es la postura del partido respecto a la idea de convertir Es Campament en un lugar para la memoria de las víctimas del franquismo, ante la falta de concreción de su candidato. Para ellos, es un proyecto fruto de la “apología del sectarismo de la extrema izquierda”, que, opinan, “es incapaz de ofrecer soluciones a los problemas reales y concretos de los españoles de hoy”. “Solo pretende desenterrar antiguos odios”, dicen.

Respuestas genéricas

A lo largo la entrevista, a pesar de que los periodistas le preguntaron, no quedaron claras cuáles eran las propuestas de Vox para mejorar la educación pública. Rebollo se limitó a explicar que, como ocurre en Eivissa, en Formentera cuesta mucho encontrar trabajadores públicos, en una isla con graves problemas de acceso a la vivienda debido al alquiler turístico ilegal y a la burbuja especulativa en torno a los precios del alquiler. “La propuesta de Vox es hacer una reunión con las personas del sector. La solución es bastante complicada y no se le puede mentir al ciudadano”, afirmó. “Tampoco podemos obligar a un propietario a que rebaje su alquiler. Tenemos que dar ayudas al alquiler a la juventud”, aseguró.

El candidato del partido ultraderechista, sin embargo, se opone a la medida del Gobierno que autoriza avales del 20% a jóvenes y familias con menores a su cargo para la compra de la primera vivienda. “Lo que hacemos es enganchar más al ciudadano con préstamos e intereses. Tampoco es lo correcto”, lamentó. “Una vez que entremos al ayuntamiento veremos qué tipo de infraestructuras se pueden utilizar o qué terrenos se pueden tener porque no es algo fácil”, aseguró.

Tampoco hay una propuesta clara de Vox en cuanto a cómo mejorar la sanidad pública de Formentera. “No se trata solamente de que médicos y sanitarios tengan las herramientas suficientes, sino de que haya plazas suficientes”, manifestó genéricamente Rebollo, remarcando las diferencias que hay entre la población en función de la época del año, ya que en los meses de temporada turística alta la presión demográfica se triplica.

Precisamente, una de las externalidades del exceso turístico es la degradación de los espacios naturales. Un ejemplo es s’Estany des Peix, zona incluida en el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, donde el Consell Insular ha promovido una regulación del fondeo para evitar la masificación de embarcaciones. “No es bueno para las islas que el turista haga lo que le da la gana”, respondió el candidato de Vox, que aseguró estar a favor de mayores medidas de protección entre turismo y medio ambiente, pese a que el partido de ultraderecha presiona al Ejecutivo autonómico de Moreno Bonilla en Andalucía para legalizar los regadíos ilegales del Parque Natural de Doñana. “Tenemos que proteger la isla para que no se destroce la flora y la fauna”, insistió Rebollo.

En cuanto a la saturación turística, a la población de Formentera le preocupa también la masificación de tráfico rodado que hay para acceder a las playas que forman parte del Parc Natural de ses Salines. Para limitar esta concentración de motos y coches, que afecta a la totalidad de la isla sobre todo entre abril y octubre, el gobierno insular de Gent per Formentera y el PSOE aprobó esta legislatura la limitación de la entrada de vehículos, una medida pionera que está sirviendo de inspiración al resto de islas del archipiélago balear, que estudian si implementarla o no.

“Hay que darle una vuelta de hoja porque hay que ver si la ley está bien regulada. Creo que algún fallo tendrá. Si lleva implementada desde hace tantos años y no funciona, será por algo”, aseguró Rebollo, que se mostró favorable a limitar la entrada de vehículos en Formentera porque “se duplican y triplican en verano”. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó por primera vez por la masificación de vehículos que sufre el entorno del Parc Natural, el candidato de Vox no hizo referencia a la medida aprobada por el Ejecutivo insular, ni para alabarla, ni para criticarla.