La izquierda sella un acuerdo 'in extremis' en Formentera que puede ser decisivo para reeditar el Govern

El PSOE-PSIB y Gent per Formentera han llegado a un acuerdo ‘in extremis’ para presentar una candidatura conjunta a las listas del Parlament de cara a las elecciones del 28 de mayo. Es un pacto importante para las izquierdas, dado que la menor de las Pitiüses tiene un único escaño de representación en la cámara autonómica, que podría ser decisivo para declinar la balanza hacia un gobierno de izquierdas, históricamente feudo progresista. Encabezará la lista Sílvia Tur, de Gent per Formentera, mientras que el primer suplente será un candidato socialista y el segundo será un candidato del partido insularista.

En cambio, Esquerra Unida (EU) queda fuera del acuerdo y no concurrirá a las elecciones por Formentera, según informan fuentes de la formación a este diario. La fórmula, por tanto, diferirá a la que se aplicó durante el periodo 2019-2023, mediante la cual el escaño se repartía entre los tres partidos, sustituyendo un candidato a otro a medida que avanzaba la legislatura.

La razón de EU para no entrar en el acuerdo es que no comparten que la candidata sea Sílvia Tur. Sin embargo, explican que no quieren dividir el voto progresista. “Propusimos, desde el principio, un candidato de consenso, que podía estar cuatro años, sin repartir el periodo en tres candidatos”, han detallado a esta redacción. “Les deseamos mucha suerte, pero no presentaremos lista al Parlament para no dividir todavía más el voto, ya que el escaño de Formentera es muy importante para la composición de un gobierno progresista”, han indicado.

El acuerdo ha llegado a pocos minutos de las nueve de la noche, después de una jornada en la que la ejecutiva del PSIB se ha desplazado a la menor de las Pitiüses para garantizar el acuerdo. “Ha sido una jornada intensa para llegar a un objetivo que teníamos desde el principio. Hemos firmado la coalición para presentarnos de forma conjunta con el objetivo de obtener el diputado progresista de Formentera”, ha señalado Rafa Ramírez, secretario general del PSOE de Formentera.

El líder de los socialistas formentereses ha hecho hincapié en que existe una situación, a nivel nacional y europeo, “absolutamente grave”, desde el punto de vista democrático, ante el avance de partidos ultraderechistas (sin referirse específicamente a ello). “Ante el riesgo que existe de involución de derechos de las personas, sobre todo, de las más débiles, el objetivo es repetir un Govern progresista”, ha apostillado. “Esta coalición garantiza el mantenimiento de las políticas progresistas desarrolladas en los últimos ocho años, no solo en Formentera, sino en todas las Balears”, ha asegurado.

“Nos sentimos muy satisfechos por el acuerdo al cual hemos llegado las dos formaciones políticas”, ha declarado Sonia Cardona, secretaria general de Gent per Formentera. “Un acuerdo que beneficiará al conjunto de la ciudadanía de Formentera y que permitirá seguir defendiendo nuestra isla y sus necesidades y reivindicaciones”, ha añadido.

Unas elecciones muy disputadas

Todas las encuestas que se han hecho públicas hasta el momento prevén un escenario muy ajustado. El 28 de mayo se escogen 59 diputados en el Parlament, con lo cual, la mayoría absoluta se sitúa en los 30 escaños. Las últimas encuestas dan como ganador al Partido Popular, con una horquilla que se sitúa entre los 21 y 23 parlamentarios; en segundo lugar, el Partido Socialista, con 14-16 escaños; seguido de Vox, con 6-8 diputados; mientras que Unides Podem se situaría entre los 4-5; Més per Mallorca en los 4; Més per Menorca con 3; el PI con 3 y Gent per Formentera-PSIB con uno.

En un escenario en el que PP y Vox no alcanzaran la mayoría absoluta, el partido que decantaría la balanza hacia un lado u otro sería el PI, un partido centrista de ámbito regionalista. “La acción parlamentaria del PI en los últimos años tiende a llegar a acuerdos más fácilmente con la izquierda que con la derecha”, explica a elDiario.es Julián Claramunt, politólogo de Passes Perdudes. Según el experto, en los últimos años, ha habido un acercamiento del PSOE-PSIB con el partido regionalista, algo que se ha visto también en el Consell de Mallorca. “El PI puede tener un electorado que puede sentirse cómodo con la izquierda, pero también con la derecha”, matiza Claramunt. Sin embargo, el favor clave para que el PI rechace dar sus votos al PP es que Vox termine marcando la agenda.

“Veo bastante más complicado para sus bases, militancia y tradición política que gobiernen con el PP si está Vox marcando la agenda”, aclara Claramunt. Para el politólogo, es evidente que el PI, como ha manifestado en diversas ocasiones, no se siente cómodo con Vox, debido a su política lingüística y cultural en contra de la lengua propia (el catalán), aunque tampoco con Podem. No ocurre lo mismo, sin embargo, con Més per Mallorca o Més per Menorca, ambos partidos de izquierdas, pero unidos por el factor regionalista o soberanista, de defensa de la identidad y los intereses del archipiélago balear. “De hecho, Més y el PI se han encontrado, y encuentran bastante, a nivel municipal”, afirma Claramunt.

En opinión del politólogo, no obstante, cree que es el Partido Socialista el que “tiene la sartén por el mango”. “La tendencia del PSOE es incorporar a Podem en los gobiernos, incluso a nivel municipal, porque el PSIB de Armengol considera que es mucho mejor tener a Unides Podem en el gobierno, más controlado, a que puedan hacer una oposición más dura”, opina Claramunt. En este sentido, concluye, cree que el PI puede intentar luchar que la coalición en el Govern, en caso de victoria de las izquierdas, se dé con el apoyo externo de Podem y PSIB y Més per Mallorca en el Govern, “pero creo que estará en mayor condición de hacerlo en el Consell de Mallorca”.

Podem, por su parte, no se presenta en las listas al Parlament por Formentera. De momento, ha sellado una coalición con Esquerra Unida en el Consell d’Eivissa, Mallorca y Menorca, mientras que en Formentera están trabajando para presentar una lista propia al Consell, aseguran fuentes del partido morado a este diario.