Sumar coloca al primer diputado independentista balear en el Congreso y arrasa en las Islas

Vicenç Vidal (Esporles, 1980) ha hecho historia este domingo convirtiéndose en el primer diputado independentista de la historia de las Illes Balears. Vidal, que milita en el partido ecosoberanista Més per Mallorca, se convirtió en cabeza de lista de Sumar MÉS, después de que el partido firmara una coalición con Sumar para concurrir juntos a las elecciones generales del 23 de julio y ensanchar el espacio a la izquierda del PSOE (integrado también por Podemos e Izquierda Unida). “Es una gesta histórica para nosotros”, reconoce Vidal, teniendo en cuenta que la coalición progresista ha conseguido 20.000 votos más en el archipiélago balear que las papeletas que sumaron Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos en las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo.

Después de la derrota de la izquierda en las elecciones del 28 de mayo y el descalabro del espacio de Unidas Podemos, que solo consiguió un diputado en el Parlament de las Illes Balears, Sumar se propuso, como ha ocurrido en buena parte del territorio nacional, alcanzar acuerdos con las distintas formaciones de izquierdas, de carácter nacional o regional. “Hemos creado la coalición en menos de dos meses, muy diversa y plural, y obtener los resultados que hemos obtenido creo que es muy positivo”, afirma Vidal a elDiario.es.

El espacio a la izquierda del PSOE ha conseguido en Balears un escaño menos que los que obtuvo Unidas Podemos en las elecciones generales de 2019 pero ahora, consideran en Sumar MÉS, el momento histórico es diferente, ya que la izquierda necesitaba mejorar los malos resultados obtenidos hace menos de dos meses. “Nunca habíamos obtenido representación en el Congreso de los Diputados. Estamos muy contentos”, dice Vidal, en referencia a la izquierda soberanista balear. “Después de los resultados de mayo, haber sido capaces de movilizar a la gente y conseguir un escaño es un gran éxito”, puntualiza.

Sumar obtiene su mejor resultado en Balears

Pese a que los resultados son peores que hace cuatro años para este espacio de la izquierda balear, Sumar MÉS es tercera fuerza y ha conseguido el 16,6% de los votos, el mejor resultado del partido de Yolanda Díaz en el ámbito estatal, superando los resultados obtenidos en la Comunidad de Madrid (15,44%); Comunitat Valenciana (15,18%); Asturias (14,87%) y Catalunya (14,03%).

Vidal, además, conoce bien las cortes españolas. En la legislatura que termina ha sido senador autonómico en el grupo parlamentario de la Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca, En Comú, Geroa Bai y Adelante Andalucía), que ha tejido alianzas también con ERC y EH Bildu. Una experiencia que le puede valer si Pedro Sánchez decide iniciar ronda de contactos, dado que el PP de Alberto Núñez Feijóo lo tiene casi imposible para conseguir apoyos más allá de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Vox, que en cualquier caso no alcanzarían la mayoría absoluta, ni tampoco más síes que noes en una segunda votación de investidura.

“El papel de Sumar MÉS en este caso sería muy útil porque por nuestra trayectoria política tenemos mucha relación con el BNG, EH Bildu y ERC [que está dentro de Més per Mallorca y Més per Menorca]. Por tanto, creo que podemos jugar este papel de puente para poder facilitar el diálogo”, asegura Vidal, cuya lectura de los resultados de las elecciones generales es que “el Estado tiene que asumir una pluralidad territorial y eso se tiene que ver reflejado en las políticas”. “El PSOE tiene que entender que estamos ante un momento histórico clave y tiene que ser capaz de entender esta diversidad”, resume.

Pese a que la derecha española no suma, tampoco lo hace la izquierda nacional e independentista. En esta ocasión, PSOE y Sumar lo van a tener más difícil que los socialistas y Unidas Podemos en la anterior legislatura, en la que Junts per Catalunya votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Ahora, la izquierda necesita que EH Bildu y el PNV, contrincantes en Euskadi, voten a favor y que Junts per Catalunya, al menos, se abstenga, en un contexto en que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo, un día después de las elecciones, que ponga en búsqueda y captura a Carles Puigdemont y Toni Comín.

“He tenido y tengo buena relación con Junts per Catalunya debido a mi etapa como senador. Es un reto que tenemos que afrontar con ganas, que es lo que nos ha encomendado la gente”, apunta Vidal. “Ya hemos demostrado que podemos llegar a acuerdos con EH Bildu, ERC y BNG. Vamos a exigir al PSOE hacer políticas de izquierdas y para ello tendremos que buscar amplitud y consenso para que la legislatura se desarrolle”, opina el diputado soberanista balear.

Las reivindicaciones insulares

Durante la campaña electoral, Sumar MÉS ha reivindicado, entre sus propuestas, limitar la venta de pisos y casas a las personas que no residen en el archipiélago balear con el objetivo de paralizar “la especulación salvaje”. “Es una medida que ya funciona en territorios europeos donde el interés general estaba amenazado como Malta, Finlandia, Dinamarca, Croacia o la zona sur de Tirol (Italia)”, argumentó la número dos balear Elisabeth Ripoll, que se quedó sin escaño. “Tenemos que poder regular la compra de viviendas por parte de no residentes”, insiste Vidal, quien cuenta con libertad de voto en el Congreso para los aspectos que afecten a las Islas.

La coalición de la izquierda balear defendió también la eliminación de las visas doradas, una medida estatal aprobada por el PP en 2013, que permite la obtención del permiso de residencia a los extranjeros que adquieren casas por valor superior a los 500.000 euros. Respecto a la política medioambiental, la formación hizo hincapié en la necesidad de regular la entrada de turistas y cruceros en el archipiélago. “Estamos poniendo en riesgo la experiencia turística de los visitantes y, consecuentemente, del mismo sector”, sostuvo Vidal en referencia a la masificación.

“Creo que es importante situar en el debate el sobrecoste del nivel de vida en las Illes Balears; tenemos que mejorar la financiación y hacer proyectos que respeten y protejan nuestra lengua. Con estas tres cuestiones podemos empezar a negociar”, resume Vidal, que indica que esta puede ser “una buena oportunidad para empezar a trabajar para Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera” con el objetivo de que “la gente viva mejor y el Estado reconozca su pluralidad nacional para que se respeten los derechos de todos los pueblos que convivimos en él”. “Es una oportunidad para el diálogo, para demostrar que podemos llegar a acuerdos y seguir avanzando, abandonando la política de la crispación”, insiste Vidal. “Sumar entiende la pluralidad nacional y puede contribuir a que la cuestión territorial mejore”, concluye.