El vicepresidente balear y miembro de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha criticado a la cúpula del partido en Madrid por los malos resultados de la formación en España y señala directamente a Pablo Echenique, Ione Belarra y Lilith Verstringe: “Es sorprendente que no hayan desaparecido de la escena política. Deben tener intereses para seguir activamente en política.”

“No entiendo cómo los responsables de un partido que ha desparecido del espectro político en Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Balears todavía siguen mantenido sus responsabilidades. O no debe haber quien tome relevo o deben tener mucho apego a sus cargos en el partido”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

“Un proyecto ilusionante hace ocho años lo han malbaratado quien ahora son sus responsables y agentes externos”, ha dicho. Preguntado por a si se refería Pablo Iglesias, Yllanes ha contestado: “Me refiero a todos aquellos que habiendo abandonado sus responsabilidades en el partido han pretendido desde fuera seguir manejando el partido. No es la mejor estrategia ni es la mejor forma de hacer política. Lamento enormemente estas cuestiones”.

Para él, lo mejor es que Sumar la lidere la candidatura de izquierdas en las próximas elecciones generales del mes de julio: “Visto el panorama, creo que una candidatura separada de Podemos sería un suicidio. Los plazos son muy cortos y quedan ocho días para presentar las coaliciones electorales y la única posibilidad que cabe es que Sumar encabece ese proyecto de izquierdas y que Unidas Podemos, sin ningún tipo de imposiciones, se disuelva dentro de Sumar”.

“Es una catástrofe absoluta”

El juez en excedencia, que no estaba afiliado a Podemos y que anunció hace meses que se jubilaba y que no se iba a presentar de nuevo a las elecciones en Balears por Unidas Podemos, califica los resultados de su formación como “catástrofe absoluta”. En Balears han perdido cinco diputados -no ha entrado en el Parlament ni la cabeza de lista, Antònia Jover- y en Palma sólo han conseguido un regidor.

Yllanes, que ha mostrado públicamente su reconcimiento por la figura de Yolanda Díaz, el proyecto de Unidas Podemos ha “desaparecido”, especialmente en las Islas. “Es insostenible económica y humanamente”, ha dicho, para culpar acto seguido a “las políticas impulsadas desde Madrid, que apelaban a una minoría escasísima”. “El lema y las candidaturas se impusieron desde Madrid y han demostrado que no conocen la realidad de las Islas”, ha lamentado.