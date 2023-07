Detenidos cuatro activistas por rociar con pintura un jet privado en Ibiza en protesta por el “caos climático”

Tres activistas de Futuro Vegetal y uno de Extinction Rebellion Ibiza han entrado en la pista del aeropuerto de Eivissa a las seis de la mañana rociando de pintura con un extintor un ‘jet’ privado y se han pegado al mismo, motivo por el cual han sido detenidos.

La acción se enmarca en la campaña Jets and yachts, the party’s over (Aviones privados y yates, la fiesta se ha terminado) convocada por la plataforma Eivissa Es Rebel·la -que agrupa a diferentes colectivos ecologistas y climáticos de la isla- y que se ha desarrollado durante esta semana mediante diferentes acciones en puntos emblemáticos de la isla como Pachá o el beach club Blue Marlin.

Las activistas exigen con esta acción “la prohibición de los jets privados y la eliminación de las emisiones de lujo”. Hay que recordar que Extinction Rebellion ya había llevado a cabo otras acciones en el aeropuerto de la isla para denunciar las “emisiones de lujo”. Además, reclaman al Gobierno “que derive las subvenciones que actualmente destinan a la ganadería a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales”.

En este sentido, Futuro Vegetal destaca la necesidad de adaptar el sistema agroalimentario a un contexto de “caos climático”, en el marco de la necesidad de no sobrepasar el límite de aumento de temperatura de 1,5º grados -con respecto a los niveles preindustriales-, como marca el acuerdo de París. El consenso científico considera, apuntan las activistas, que estos niveles se superarán durante esta década. “No dejamos de batir récords de aumento de temperatura”, destacan en un comunicado.

“Ningún partido político lleva un paquete de medidas contundentes para paliar la crisis climática ni parece ser capaz de implementar los cambios que necesitamos”, lamentan y añaden que pese a que la situación se lleva avisando desde hace tres décadas “nos dirigimos a los peores escenarios”. “La crisis climática implica desplazamientos forzosos, hambrunas y sufrimiento para todos los habitantes de nuestro planeta”, recalcan, por lo que interpelan a toda la sociedad para construir en comunidad y “con independencia de quien gobierne” con el objetivo de mitigar los efectos de la emergencia climática.