Bloomberg se estrella en su debut: ganadores y perdedores del debate demócrata en Las Vegas

Si yo fuera Michael Bloomberg, en el minuto 5 de este debate habría abandonado el escenario para regresar a la comodidad mis 60.000 millones de euros. Francamente, no había visto jamás una paliza de este calibre. El inicio de su noche se ha parecido mucho a la escena de 'Aterriza como puedas' en que los pasajeros hacen fila para abofetear a una persona que ha perdido los nervios. En realidad, no solo el inicio, toda la noche. Vamos con los ganadores y perdedores del debate de los candidatos demócratas en Las Vegas.

Elizabeth Warren. Las primeras palabras que la senadora ha pronunciado esta noche han sido un buen anticipo de lo que estaba por llegar: "Nuestro rival es un milmillonario que llama a las mujeres 'gordas' y 'lesbianas con cara de caballo'. Y no, no hablo de Donald Trump. Hablo de Michael Bloomberg". Desde ahí, todo ha sido repartir: Warren se ha metido en mil peleas y las ha ganado casi todas. La fortaleza de la campaña de Bernie Sanders hace que lo tenga difícil porque los dos pelean por los votos del mismo sector del partido, pero desde luego su debate hoy ha sido brillante de principio a fin.

Uno de los enfrentamientos más sonados entre la senadora y el exalcalde de Nueva York ha sido cuando Warren le ha preguntado si estaría dispuesto a permitir que las mujeres que han firmado acuerdos de confidencialidad con él para mantenerse en silencio "por acoso sexual y discriminación en el trabajo" hablen para "conocer su versión. Visiblemente incómodo, Bloomberg ha respondido que tiene "pocos" acuerdos y que en "ninguno" es por acusaciones de hacer algo "más allá", "quizás no les gustó un chiste que hice", ha explicado.

En ese momento Warren le ha interrumpido para saber a cuántas mujeres se refiere y si permitiría que alzaran su voz para contar su verdad. "No, cuando firmaron el acuerdo decidieron permanecer en silencio por el interés de todo el mundo. Tienen que convivir con ello", ha justificado Bloomberg.

"Esto no es solamente una pregunta sobre las actitudes de un alcalde, es sobre la elegibilidad. No vamos a vencer a Trump con un hombre que tiene quién sabe cuantos acuerdos de confidencialidad y un goteo de historias de mujeres que dicen que han sido acosadas y discriminadas", ha zanjado la senadora por Massachusetts.

This is not just a question of Mike Bloomberg’s character—it’s a question about electability. We’re not going to beat Donald Trump with a man who silences women with who knows how many nondisclosure agreements. #DemDebatepic.twitter.com/ozPFghxU8s