Bruselas cuenta con que May supere la censura de los conservadores y mantiene su intervención el jueves ante el resto de líderes de la UE

Bruselas apuesta por que Theresa May supere la moción de este miércoles por la noche ante su propia bancada. Así se desprende de la carta que ha enviado el presidente del Consejo, Donald Tusk, a los jefes de Gobierno de la UE. "Al final de la sesión de la tarde, la primera ministra May nos pondrá al día sobre el Brexit", escribe Tusk, dando por hecho que superará el voto de confianza de los conservadores este miércoles y, por tanto, que el jueves seguirá siendo primera ministra británica.

My invitation letter ahead of the December #EUCO: https://t.co/ROxy3Ox9WD — Donald Tusk (@eucopresident) December 12, 2018

En Bruselas han optado por cerrar los ojos y los oídos ante lo que pasa al otro lado del Canal de la Mancha. Pero sólo en público, porque de puertas adentro la tensión es máxima ante la incertidumbre que generaría un relevo en el Gobierno británico a estas alturas del Brexit.

"No nos metemos en asuntos internos del Partido Conservador", ha afirmado el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, como si la moción presentada contra Theresa May por los suyos sólo tuviera repercusiones en su partido, y no tuviera un efecto dominó en Downing Street y en toda Europa.

¿Y qué posibilidades se abren a partir de ahora, qué plazos hay para posponer la salida del Reino Unido el 29 de marzo? "No voy a especular la víspera del Consejo, mañana se verá qué se decide", ha afirmado Schinas.

De acuerdo con la invitación de Tusk, los jefes de Gobierno escucharán a May a media tarde, y no será hasta después de la cena cuando se queden los 27 solos, sin la primera ministra, para adoptar "conclusiones relevantes", según el presidente del Consejo Europeo.

"La intención es que escuchemos la evaluación de la primera ministra del Reino Unido y, más tarde, nos reuniremos a las 27 para discutir el asunto y adoptar conclusiones relevantes", escribe Tusk: "En la medida en que el tiempo se está agotando, también discutiremos el estado de los preparativos para un escenario sin acuerdo".

En el caso de que May supere este miércoles la censura de su propio partido, aún le queda superar el trámite parlamentario en Westminster, pospuesto este lunes ante la falta de apoyos. La fecha límite para aprobar el acuerdo está fijada en el 21 de enero, para el cual May está pidiendo "garantías" a la UE de que Reino Unido no se quedará "atrapado" en la salvaguarda de la frontera irlandesa.