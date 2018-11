Bruselas respalda a May ante las dificultades internas para sacar adelante el acuerdo del Brexit

Cascada de dimisiones en Londres. Y un recorrido lleno de obstáculos por delante para la primera ministra británica. Pero en Bruselas quieren confiar en ella, ha sido su interlocutora todo este tiempo y son conscientes de que es la única que puede defender el acuerdo suscrito.

"El Brexit es el asunto más importante hoy para la Unión Europea y el resto del mundo, no debo comentar sobre los últimos asuntos de Londres", ha afirmado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo: "Puedo decir que la UE está preparada para el acuerdo final en noviembre".

En realidad, es un acuerdo entre Theresa May y Bruselas, que ha conseguido pasar por el Gabinete británico, con cuatro dimisiones, y que está por ver si logrará el apoyo del Parlamento de Westminster.

En Bruselas lo saben, y respaldan a su compañera de negociación. "Seguiremos trabajando lealmente con Theresa May, es nuestra socia", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, en la rueda de prensa diaria en la Comisión Europea.

"Nuestra interlocutora era May, si bien las negociaciones también se han llevado en niveles técnicos", ha explicado el portavoz en relación con la dimisión del ministro para el Brexit, Dominic Raab.

"No vamos a comentar la política interna británica, nuestra socia es May y seguiremos trabajando con ella. No vamos a especular con otras posibilidades", ha proseguido el portavoz.

¿Se puede renegociar el documento? "No quiero especular. Hay un borrador y una secuencia de acontecimientos hasta la próxima semana que se activan tras la aprobación anoche del texto por parte del Gobierno británico. Es nuestro principal sendero de trabajo, que tiene que ver con preparar una declaración política para el acuerdo del Brexit".

Para ello, la presidencia austriaca de la Unión Europea (UE) ha convocado este jueves una reunión ministerial para el próximo lunes en Bruselas con el objetivo de preparar la cumbre extraordinaria de líderes del próximo día 25 sobre el acuerdo del Brexit.

"Los ministros responsables deliberarán sobre el acuerdo de salida y sobre la declaración política de la futura relación (UE-Reino Unido), y prepararán la cumbre extraordinaria del 25 de noviembre", señala el ministro austriaco de Asuntos Europeos, Gernot Blümel, en un comunicado, informa Efe. Antes de la reunión en la que participarán los 27 países que seguirán en la UE tras la salida de Reino Unido se producirán "consultas a nivel de embajadores de la UE", se indica en la nota. La reunión ministerial está pensada para preparar la cumbre extraordinaria de líderes que debe finalizar y formalizar el acuerdo sobre el Brexit.

El jefe negociador de la UE, Michel Barnier, se ha reunido este jueves con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien explicó que el acuerdo será analizado por los Estados miembros y que a finales de semana los 27 embajadores ante la UE se reunirán para compartir su evaluación del texto.

Según dijo, la Comisión planea acordar el próximo martes esa declaración sobre el futuro de la relación, de manera que los Estados miembros puedan evaluarla en las siguientes 48 horas, hasta el jueves, de cara a la celebración de la reunión de los líderes el domingo 25.