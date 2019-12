La cadena pública canadiense elimina la escena del cameo de Trump en 'Solo en Casa 2' durante su emisión en Canadá

La radiotelevisión pública canadiense CBC ha eliminado del clásico navideño Solo en Casa 2 el momento en el que Donald Trump hacía una breve aparición. Ha sido durante la emisión de la película en Canadá. Los espectadores se percataron de que esta escena, en la que el protagonista Macaulay Culkin se perdía en Nueva York y entraba en el vestíbulo del Hotel Plaza, no fue emitida, como recoge la cadena estadounidense CBS.

El hijo del presidente estadounidense ha calificado esta modificación de la película de "patético" a través de un tuit. Además, el propio Trump ha bromeado en la misma red social que la película no volverá a ser la misma.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7

Por su parte, la televisión americana ha argumentado que esta modificación se hizo hace tiempo. "Esta edición tuvo lugar en 2014 cuando adquirimos la película, antes de que Trump fuese elegido presidente", han expresado. Igualmente, un portavoz de la cadena ha explicado que se hizo "eliminando los anuncios" de la película, sin "ningún tipo de connotación política".

