La Comisión Europea se desvincula de un mensaje político sobre Escocia proyectado en su fachada la noche del Brexit

La Comisión Europea (CE) no está relacionada con un mensaje político proyectado en la fachada de su sede en Bruselas en la noche del viernes al sábado, en la que se podía ver unas letras y símbolos que subrayaban el "amor" mutuo entre la Unión Europa y Escocia, según ha confirmado este sábado a Efe un portavoz de la institución.

"No hemos sido nosotros, seguro", ha declarado la portavoz comunitaria preguntada por ese mensaje, compartido en Twitter por la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y por su marido y jefe ejecutivo del Partido Nacional Escocés (SPN), Peter Murrell.

"El edificio de la Comisión Europea en Bruselas esta noche (¡y si os fijáis atentamente veréis que parecen haber dejado una luz encendida por nosotros!)", tuiteó Sturgeon en referencia a una luz encendida en el famoso edificio. Horas antes, la líder escocesa había mandado una carta a los dirigentes europeos comunicando su deseo de volver a la UE como un Estado independiente y pidiendo que dejasen una luz encendida por Escocia.

The EU Commission building in Brussels tonight (and if you look carefully you’ll see that they do appear to have left a light on for us!) 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺 pic.twitter.com/KMmUvJsKn4