Decenas de muertos y heridos por un bombardeo contra tres autobuses con niños en Yemen

Al menos 39 personas han muerto y 43 han resultado heridas en un ataque contra tres autobuses que viajaban con niños en la provincia yemení de Saada, al noreste del país. Según ha informado el portavoz del Ministerio de Salud del Gobierno de los hutíes en Saná, Yusel al Hadari, la cifra de muertos y heridos es "preliminar".

"El blanco del bombardeo eran los tres autobuses", ha asegurado el portavoz a la agencia EFE. Al Hadari ha explicado que los niños que viajaban en los vehículo se dirigían a un centro educativo de verano dependiente del Ministerio de Asuntos Islámicos cuando fueron bombardeados.

La Cruz Roja yemení ha informado a través de Twitter de que habían recibido en sus hospitales "decenas de muertos y herido" tras un ataque aéreo en el mercado de Dahian, en la provincia de Saada, el principal bastión de los rebeldes hutíes y fronteriza con Arabia Saudí.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p