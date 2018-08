Donald Trump amenaza con el hundimiento de los mercados si se inicia un proceso para su destitución

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este jueves que si se le abre un impeachment -un juicio político que acabe con su destitución- por las acusaciones de su exabogado de haber violado las leyes de financiación electoral, "los mercados (financieros) se hundirían y el crecimiento económico se frenaría.

"Si soy censurado, los mercados (financieros) se hundirían. Creo que todo el mundo sería más pobre", ha afirmado Trump en una entrevista en la cadena estadounidense Fox. El presidente ha insistido en la buena salud de la economía estadounidense, cuyo crecimiento en el segundo trimestre del año fue de una tasa anualizada del 4,1%, algo que atribuyó a sus políticas de desregulación y recorte de impuestos.

El presidente Trump ha asegurado que no sabe cómo se podría plantear un impeachment contra "alguien que está haciendo un gran trabajo".

EXCLUSIVE: Watch part one of @ainsleyearhardt’s interview with President @realDonaldTrump https://t.co/zZwP0mgJmh