EEUU suspende sus obligaciones bajo el tratado con Rusia sobre misiles de alcance intermedio

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha declarado este viernes que EEUU suspenderá sus obligaciones bajo el tratado de misiles de alcance intermedio firmado con la Unión Soviética en 1987 y conocido como INF, tras acusar a Rusia de incumplimiento.

En diciembre, EEUU declaró a Rusia en "violación material" del tratado y anunció que daba a Rusia un periodo de 60 días para volver a cumplir con el mismo. "Mañana el tiempo se acaba. Rusia ha rechazado dar pasos hacia el cumplimiento verificable durante estos 60 días y EEUU suspenderá sus obligaciones bajo el tratado a partir del 2 de febrero", ha anunciado Pompeo.

