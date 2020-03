Elizabeth Warren se retira de la carrera demócrata a la presidencia de Estados Unidos

La candidata demócrata Elizabeth Warren ha decidido suspender su campaña para las elecciones primarias tras los resultados obtenidos en el llamado 'supermartes', según ha adelantado The New York Times. Warren no ganó en ninguno de los 14 estados, que dieron la victoria a Joe Biden, seguido de Bernie Sanders.

La retirada de la senadora de Massachusetts se produce un día después de la del multimillonario Michael Bloomberg, que canceló su campaña a la nominación demócrata pese a haberse gastado cientos millones en ella y mostró su respaldo a Biden.

Los resultados han consolidado la pugna por el control del partido entre Sanders y Biden, cuya candidatura se vio propulsada después de que el exalcalde Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar suspendieran sus campañas en su favor, en lo que se ha interpretado como un golpe sobre la mesa del aparato del partido ante unas primarias divididas que beneficiaban a Sanders.