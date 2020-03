Biden da la sorpresa: el supermartes relanza al exvicepresidente, que gana a Sanders en la mayoría de estados en juego

El exvicepresidente Joe Biden ha ganado en porcentaje de voto en la mayoría de los 14 estados que han celebrado este martes sus elecciones primarias. Biden frena de este modo al senador progresista Bernie Sanders y los resultados consolidan la pugna por el control del partido como una lucha de dos.

Sanders llegaba el lunes como favorito en todas las encuestas, pero una alianza del voto moderado a última hora contra el senador progresista y la aplastante victoria de Biden en Carolina del Sur han empujado al exvicepresidente de Obama a la victoria. Los candidatos moderados Amy Klobuchar y Pete Buttigieg se retiraron de la carrera horas antes de la votación y mostraron su apoyo públicamente a Biden.

Este martes se han celebrado primarias en 14 estados para elegir 1.357 delegados, lo que representa el 34% del total a nivel nacional. En las primarias, los votos a cada uno de los candidatos se traducen en delegados que participarán en la elección definitiva celebrada en la Convención Nacional Demócrata de Milwakee entre el 13 y el 16 de julio.

Biden ha ganado en Alabama con un 63% frente al 16% de Sanders; en Arkansas, con un 39% seguido de un 23% de su rival; en Massachusetts (34%-27%); Minnesota (39%-30%); Carolina del Norte (43%-24%); Oklahoma (39%-25%); Tennessee (42%-25%); y Virginia (53%-23%).

Por su parte, Sanders ha ganado en California, el estado más importante del supermartes porque reparte 415 de los 1.357 delgados en juego; Colorado (36%-23%); Vermont (51%-22%); y Utah (34%-17%). Aunque el recuento en California se encuentra en su primera fase, la agencia Associated Press, considerada como una especie de árbitro en materia de resultados para estos casos, ha declarado vencedor a Sanders antes incluso del comienzo del conteo gracias a sus sondeos y al voto anticipado.

Thank you California! You showed that Americans are ready for a government and economy that works for all of us, not just the 1%. Let's go forward together. https://t.co/qFdemjdof1

Texas, el otro gran trofeo de la noche con 228 delegados, aún no ha sido declarado porque la carrera está muy ajustada. Con un 70% escrutado, Biden está en cabeza con un 31,7% del voto seguido del 29% de Bernie Sanders. Maine tampoco ha sido declarado, ya que la diferencia entre ambos candidatos sigue siendo muy escasa: 34% para Biden y 33% para Sanders con un 70% escrutado.

En cuanto al número de delegados, la estimación elaborada por The New York Times calcula que Biden se quedará con aproximadamente 44% (653) de los delegados repartidos hasta el momento, mientras que Sanders tendrá un 39% (583). Bloomberg estaría en tercera posición con un 8% (123) por delante de Elizabeth Waren, que se quedaría con un 7%.

"Equipo Biden, habéis conseguido una noche increíble para mí. Hemos tenido un gran supermartes y ahora es el momento de centrarse en ganar a Donald Trump", ha afirmado el exvicepresidente en Twitter. "Quiero agradecer a nuestros increíbles seguidores y voluntarios en todo el país. Vuestra fe en nuestra campaña, especialmente cuando los analistas y los medios no contaban con nosotros, significa mucho para mí", ha añadido.

Team, because of you we had an incredible Super Tuesday. Now, it's time to focus on beating Donald Trump. We can get him out of the White House with your help.



Please chip in a few dollars to help us win this thing: https://t.co/Fxrb2ujqWMpic.twitter.com/AOwK3JKR2i