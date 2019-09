Grandes inundaciones en el noroeste de Bahamas tras la llegada del huracán Dorian

Grandes inundaciones se registran en el noroeste de Bahamas, según las primeras imágenes divulgadas a través de las redes sociales tras el impacto del poderoso huracán Dorian, de categoría 5, que tocó tierra este domingo en el Cayo Elbow, en las islas Ábaco del archipiélago atlántico.

Los vídeos divulgados en las redes sociales, grabados desde viviendas de las islas Ábaco, muestran auténticos ríos que casi cubren viviendas, muchas con los techos destrozados por la fuerza de vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora (185 millas por hora).

Otras imágenes muestran automóviles volcados en carreteras junto a casas castigadas por la torrenciales lluvias y fuertes vientos.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, pidió el sábado a la población del noroeste del archipiélago, en especial a los residentes en islas Ábaco y Gran Bahama, que abandonaran la zona si no disponían de un lugar seguro para resistir el paso de este huracán, el más fuerte que ha azotado nunca a Bahamas.

Ante la noticia de que alunas personas se resistían a abandonar sus viviendas en áreas potencialmente inundables, Minnis llegó a suplicar a la población que se tomarán en serio las advertencias de las autoridades ante un fenómeno de proporciones desconocidas con potencial para arrasar el noroeste de Bahamas.

El ojo del poderoso huracán Dorian de categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson, tocó tierra este domingo en el Cayo Elbow, en las islas Ábaco del archipiélago de Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora (185 millas por hora), informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

