Boris Johnson quiere prohibir una extensión del periodo de negociación de la relación futura entre la UE y Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, quiere impedir por ley una extensión del periodo de transición del Brexit, propuesto inicialmente hasta diciembre de 2020 y el cual entrará en vigor a partir del 31 de enero si la Cámara de los Comunes aprueba la Ley del Acuerdo de Retirada (WAB, por sus siglas en inglés).

El primer ministro introducirá una cláusula en esta ley para bloquear una posible prórroga del periodo de transición, según han informado fuentes del Gobierno a los medios. El Gobierno espera presentar este viernes la WAB, cuya función es convertir en ley el acuerdo del Brexit negociado con la UE.

Según lo negociado, el Reino Unido y la UE deben negociar en 2020 su futura relación y alcanzar un acuerdo comercial, pero Johnson está determinado a que esas conversaciones no se prolonguen y que no se vea obligado a solicitar una prórroga de ese periodo de transición. Bruselas, por su parte, no ha ocultado su escepticismo sobre la posibilidad de que un pacto comercial pueda negociarse en apenas un año.

"La semana pasada, la población votó por un Gobierno que ejecutaría el Brexit y llevaría al país adelante, y eso es exactamente lo que tenemos intención de hacer, empezando esta semana", ha afirmado una fuente del Ejecutivo.

"Nuestro programa electoral dejó claro que no vamos a extender el periodo de implementación (transición) y que la WAB prohibirá por ley que el Gobierno acepte cualquier extensión", ha añadido.

El portavoz laborista del Brexit, Keir Starmer, ha declarado este martes que esta medida es "peligrosa e irresponsable" y ha acusado a Johnson de poner en peligro puestos de trabajo en el país, ya que el Reino Unido estaría fuera de la UE sin un acuerdo comercial con la UE si las negociaciones no prosperan en el periodo de transición.

El Partido Conservador de Johnson obtuvo 365 escaños en las elecciones del pasado jueves, lo que supone una amplia mayoría absoluta y facilidades para ejecutar sus planes del Brexit. Los tories consiguieron ganar en circunscripciones hasta ahora controladas por el laborismo, como las del noreste de Inglaterra. El Partido Laborista solo obtuvo 203 diputados –una pérdida de 59 respecto a las elecciones de 2017–.

Los diputados que integran el nuevo Parlamento británico empiezan a jurar el cargo este martes. El jueves, se declarará la apertura formal del Parlamento y el viernes el Gobierno empezará a tramitar la WAB antes del receso navideño.