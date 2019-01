Kamala Harris, hija de inmigrantes de India y Jamaica, anuncia su candidatura a presidenta de EEUU

La senadora por California Kamala Harris, hija de migrantes de India y Jamaica, quiere arrebatarle a Donald Trump la presidencia en las elecciones de EEUU de 2020. Tal y como hizo Elizabeth Warren hace apenas un mes, Harris competirá también por ganar las primarias del Partido Demócrata. La demócrata es abogada, exfiscal de distrito y exfiscal general del estado, y hace poco protagonizó un momento que pasará a la historia durante las preguntas que se le hicieron a Brett Kavanaugh antes de hacerse con un puesto en la Corte Suprema.

"Libertad, igualdad, justicia, verdad, decencia, democracia... no son solo palabras, son los valores que queremos como estadounidenses y ahora están en riesgo. El futuro de nuestro país depende de ti y de otros millones de personas levantando nuestra voz para luchar por nuestros valores. Por eso me presento a la presidencia de EEUU. Me presento para levantar y unir nuestras voces", dice la californiana en su vídeo.

Exfiscal de distrito y exfiscal general del estado, Kamala Harris ha llamado la atención –entre otras cosas– por las duras preguntas que le realizó al candidato de Trump para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Harris es popular entre los demócratas jóvenes de Washington: las prácticas en su oficina son muy codiciadas.

En una campaña en la que seguramente la diversidad tenga un rol clave –el partido ganó las elecciones del Congreso de mitad de legislatura justamente con candidatos explícitamente opuestos a la política de Trump y atrayendo mujeres y minorías– la ascendencia afroamericana e india de Harris podría representar una ventaja, sumada a su habilidad política y su fuerza.

Hasta ahora, la lista de candidatos confirmados no es muy larga: el más conocido es John Delaney, diputado por Maryland . Pero, como dice el refrán, todos los senadores ven un presidente al mirarse en el espejo: un grupo enorme de políticos –senadores, diputados, gobernadores, alcaldes– espera entre bambalinas.