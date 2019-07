La OMS declara el brote de ébola en el Congo como emergencia internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este miércoles que el brote epidémico de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se ha convertido en una emergencia sanitaria de alcance internacional, y ha sostenido que esto no debe provocar que alguno de los países vecinos cierre su frontera.

La decisión se ha tomado por recomendación del Comité de Emergencia de la OMS y se produce después de que autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo confirmaran este lunes el primer caso de ébola en la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte en la que residen más de un millón de personas localizada a 350 kilómetros de lo que hasta el momento es el epicentro de este brote.

El brote de ébola en la RDC constituye una emergencia de salud pública de alcance internacional, dada la expansión geográfica del virus", ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en una rueda de prensa en la sede de la organización.

BREAKING NEWS: The #Ebola outbreak in #DRC constitutes a public health emergency of international concern, citing concerning geographical expansion of the virus: WHO Director-General, @DrTedros following the IHR Emergency Committee’s recommendation #alert

La OMS ha aclarado que no recomienda restringir el comercio o los viajes a la RDC porque esto no ayudaría a contener el virus, sino que tendría un terrible impacto en la economía del país y sería contraproducente.

The International Health Regulations Emergency Committee on #Ebola in #DRC provided the following public health advice:



❗No country should close its borders or place any restrictions on travel and trade. pic.twitter.com/ksMShY6auM