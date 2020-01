Periodistas iraníes de medios públicos dimiten por la cobertura del avión siniestrado: "Nunca volveré a la televisión, perdóneme"

Al menos dos presentadoras que trabajan para la corporación estatal iraní de radio y televisión (IRIB, por sus siglas en inglés) han anunciado que renuncian a sus puestos de trabajo, y una tercera ha dicho que abandonó su empleo hace un tiempo tras haber mentido en nombre del Estado durante 13 años, según sus propias palabras.

La postura de estas profesionales se enmarca en una crisis de confianza con el régimen iraní tras los primeros intentos del Estado de negar que el avión ucraniano siniestrado el pasado miércoles hubiera sido derribado erróneamente por miembros de la fuerza de defensa aérea de de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Tras dos jornadas negándolo, el presidente Hasan Rohaní reconoció el viernes el derribo "involuntario" y prometió juzgar a los responsables, lo que no ha impedido un fin de semana de manifestaciones.

Gelare Jabbari se ha disculpado en un post de Instagram: "Fue muy difícil creer que a nuestros compatriotas les habían matado. Perdónenme por haberme enterado tan tarde. Les pido disculpas por mentirles en televisión durante 13 años", ha dicho la presentadora a sus telespectadores. La publicación ya ha sido retirada de la red social.

Iran State TV's anchor resigns saying, "It was very hard for me to believe the killing of my countrymen. I apologize for lying to you on TV for 13 years."#IranProtests2020https://t.co/XnTv72KDkZ