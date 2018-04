Trump anuncia en Twitter que atacará Siria en represalia por el ataque químico

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado en Twitter que el ataque a Siria en represalia por el uso de armas químicas en la guerra es cuestión de cuándo, no de si se hará. En su mensaje en Twitter, ha confirmado que habrá un bombardeo y por ello ha lanzado un aviso al Gobierno ruso:

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!