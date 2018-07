Trump quiere invitar a Putin a visitar Washington en otoño y su jefe de Inteligencia se entera por la prensa

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que su segunda cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sea en Washington este otoño y ambos Gobiernos han comenzado ya las conversaciones para planear ese nuevo encuentro, informó este jueves la Casa Blanca.

"En Helsinki, el presidente acordó que hubiera un diálogo constante entre el personal de ambos consejos de seguridad", escribió la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en su cuenta de Twitter. "El presidente Trump ha pedido a (su asesor de seguridad nacional) John Bolton que invite al presidente Putin a Washington en otoño, y esas conversaciones ya están en marcha", añadió.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.