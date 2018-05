Al menos ocho muertos en un tiroteo en un instituto de Texas

Una persona armada ha entrado este viernes en un instituto de Texas y ha disparado contra la gente, causando entre 8 y 10 muertos y varios heridos, según ha informado el sheriff del condado de Harris, Ed González.

González ha confirmado que hay una persona detenida y otra en custodia policial y que la mayoría de los fallecidos son estudiantes. Según publican algunos medios estadounidenses, uno de los detenidos es Dimitrios Pagourtzis, un joven de 17 años. P agourtzis tiene numerosas publicaciones sobre armas en sus redes sociales. El joven también publicó hace poco más de dos semanas una foto de una camiseta con el lema 'nacido para matar' y otra con un uniforme nazi.

La segunda persona en custodia, un joven de 18 años, podría ser un cómplice, según informa la CNN citando a una fuente de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

School district says there are confirmed injuries in Santa Fe, Texas, shooting. Assistant principal says a suspect is in custody. https://t.co/pR2tk8u5Bo pic.twitter.com/lCpFV957Z4