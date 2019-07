Seis personas, al menos cuatro estudiantes, mueren en Sudán en una manifestación contra la "masacre" del 3 de junio

Al menos seis personas, cuatro de ellas estudiantes, han muerto durante una manifestación de alumnos de secundaria en la ciudad de Al Obeid, situada en el sur de Sudán. Protestaban contra los resultados de la investigación oficial del violento desalojo de una acampada de protesta en Jartum, según han informado fuentes opositoras.

El Comité Central de Médicos, sindicato opositor que contabiliza y ofrece asistencia a las víctimas en Sudán, ha asegurado en un comunicado que los seis murieron por disparos. Hay también un gran número de heridos, varios de ellos con fracturas, heridas en la cara o el pecho y con golpes de palos. La Junta Militar, que gobierna el país desde que el pasado 11 de abril derrocó al dictador Omar al Bashir, ha condenado lo ocurrido, ha informado la agencia SUNA.

El gobernador de Kordofán del Norte, el general Al Sadiq al Tayeb Abdallah, ha confirmado la muerte de al menos tres estudiantes de secundaria y dos personas más, que habrían fallecido cuando "infiltrados" habrían corrompido el origen pacífico de la protesta prendiendo fuego a una sucursal de banco, según SUNA. No ha dado detalles de cómo se habrían producido las muertes, pero se ha comprometido a abrir una investigación.

Los cuatro adolescentes fallecidos tenían edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, según ha detallado a Efe Ahmad Rayab, portavoz de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, la coalición de partidos que representa a la sociedad civil en las negociaciones con la gobernante Junta Militar. Ha contado también que los militares dispararon a los manifestantes desde la azotea de algunos edificios.

En un comunicado, la organización ha llamado a más manifestaciones en repulsa a las muertes de los estudiantes, que han tenido su reflejo en la capital Jartum. Además, ha denunciado que "fuerzas pertenecientes al Ejército y Apoyo Rápido dispararon de manera indiscriminada y violenta a manifestantes pacíficos". Las Fuerzas de Apoyo Rápido es la milicia paramilitar que perpetró la matanza del pasado 3 de junio cuando trataban de desalojar la masiva acampada de protesta delante de los cuarteles generales del Ejército.

High school students in various Sudanese cities take to the streets in response to killing of students in El Obeid, western #Sudan#SudanUprisingpic.twitter.com/Rdg9nHLh5a