Cinco "escándalos" de Obama que dan risa en la era de Trump

Trump no es perfecto, eso está claro. ¿Pero acaso alguna vez nos preguntamos cómo era su antecesor? Puede que Obama no quisiera poner un foso con cocodrilos y disparar inmigrantes en la frontera de México, pero también tenía lo suyo. ¿Qué oscuros escándalos sacudieron la carrera política de Barack Obama? He aquí una lista de los más pintorescos.

Aquella vez que hizo un "saludo terrorista" con su mujer

Antes incluso de ser candidato, Barack Obama ya dio muestras de sus siniestras intenciones. En un mitin en Minnesota, llegó incluso a saludar a su mujer. No con un beso en la mejilla o un apretón de manos, sino con un cuestionable choque de puños. ¡Puños! Unos días después una presentadora de FOX News se preguntaba en su programa: "¿un choque de puños?, ¿un saludo?, ¿un choque de puños terrorista? E.D. Hill nunca llegó a explicar por qué chocar puños es cosa de terrorista, pero sí que se disculpó. No le valió de mucho, le quitaron el programa esa misma semana.

Cuando usó casco para montar en bicicleta

No hay mucha gente que sepa que la guerra en Ucrania de 2014 empezó por culpa de Obama. La invasión rusa llegó un mes después de que cometiera la irresponsabilidad de ponerse un casco para montar en una bicicleta de montaña. Según la teoría de Bill O’Reilly, hoy despedido por encadenar un acoso sexual con el siguiente, era imposible que Putin respetara a EEUU cuando presidente ruso se hacía fotos montando a caballo a pecho descubierto y el estadounidense... ¡se ponía casco para montar en bicicleta! Prácticamente iba por ahí pidiendo que Rusia invadiera un país y al final, pasa lo que pasa.

Cuando se puso un traje claro

Provocar una invasión rusa, pase, pero esto... En agosto de 2014 Obama salió a la sala de prensa de la Casa Blanca vistiendo un traje color café con leche. No era azul, ni negro, era beige. Intolerable. Mi reacción favorita fue la de quien dijo que con su elección de traje "confirmaba que era marxista", pero aquí hay un excelente recopilatorio de todas las barbaridades que se dijeron. Puntúa también muy alto por su creatividad la presentadora de FOX News que dijo que Obama "parecía un domador de circo a falta del sombrero de copa".

Cuando pidió mostaza de Dijon en su hamburguesa

En EEUU las patatas fritas se llaman "patatas francesas", excepto por un pequeño período justo antes de la Guerra de Irak en la que la Cámara de Representantes decidió que en su cafetería se llamarían "patatas libertad", para castigar a los malvados franceses que se oponían a la invasión de Bush. Por eso uno se pregunta en qué pensaba Obama cuando, en septiembre de 2009, fue a hacer algo tan estadounidense como comerse una hamburguesa y no tuvo otra ocurrencia que pedirla solo con mostaza... de Dijon. No solo no le puso ketchup, sino que eligió un condimento FRANCÉS. Le llamaron elitista y se quedaron cortos.

Cuando se grabó con un palo selfie

Todos pensábamos que nadie podía hacer algo más terrible que ponerse casco, llevar un traje claro o comer mostaza, pero en 2015 Obama se grabó un vídeo con un palo selfie, ¡en la Casa Blanca! Y mientras tanto ponía caras raras en un espejo. El vídeo estaba pensado para convencer a los jóvenes de que se hicieran un seguro médico, pero eso no ablandó a los críticos: "no presidencial", "poco presidencial", "rebaja la presidencia"... una enorme preocupación por la institución de la presidencia que, cuatro años después, ha desaparecido. Aparentemente, a la institución de la presidencia le viene fenomenal que Trump amenace con la cárcel a sus rivales políticos o le pida un país extranjero que influya en las elecciones en EEUU. Esas deben de ser cosas muy presidenciales porque apenas escucho quejarse a los republicanos. Será que a Trump nunca se le ha visto con un palo selfie.