Un ex primer ministro israelí, a un periodista: “¿De verdad me preguntas por los civiles palestinos, qué pasa contigo?”

El ex primer ministro israelí Naftalí Bennett ha reprochado este jueves a un periodista de la cadena estadounidense Sky News que le preguntase por los civiles palestinos que están ingresados en los hospitales de Gaza y cuya vida pone en riesgo el bloqueo total de suministros, incluida la luz y el agua, impuesto por Israel.

“¿De verdad me estás preguntando por civiles palestinos?”, ha respondido Bennett cuando el periodista le ha preguntado por los cortes de luz a hospitales y por los bebés que dependen de incubadoras para seguir con vida. “¿Qué pasa contigo? ¿No has visto lo que está pasando? Estamos luchando contra nazis. No nos dirigimos a ellos. Todo el mundo puede venir y darles lo que quieran. ¿Tú quieres que tengan electricidad? Yo no voy a mantener el suministro de luz o agua de mis enemigos. Si alguien quiere hacerlo, me parece bien, pero nosotros no tenemos por qué hacerlo”, ha dicho el que fuera primer ministro israelí durante solo un año, hasta junio de 2022.

Este corte explica de manera clarividente lo que importan los niños palestinos para Israel.



Sky News entrevista a Neftalí Bennett, que fue primer ministro de Israel.



El periodista le pregunta qué pasará con los bebés de las incubadoras en los hospitales de Gaza con el corte… pic.twitter.com/YCgsjwXDbo — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 12, 2023

Israel mantiene desde el lunes un férreo bloqueo que afecta a la electricidad, el agua, la comida o el combustible en la franja de Gaza. Lo anunció su ministro de Defensa, Yoav Gallant, asegurando que su país estaba luchando contra “animales” y un portavoz militar defendió que no se podía esperar que le dieran agua o luz “al enemigo”. Un bloqueo que se mantendrá, según Israel, hasta la liberación de todos los rehenes que fueron secuestrados por las milicias palestinas, que se estiman en más de un centenar entre civiles y militares.

Este jueves, el ministro de Energía israelí, Israel Katz, ha escrito en X (antes Twitter) que no “se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna tubería de agua y no entrará ningún camión de combustible” hasta que no haya la liberación de al menos más de cien cautivos que Hamás y Yihad Islámica mantienen bajo su control dentro del enclave palestino, donde viven alrededor de 2,3 millones de personas –de las cuales la mitad son niños–.

La situación de los hospitales de la franja de Gaza, desbordados por la afluencia constante de heridos, preocupa cada vez más a medida que los suministros escasean y el enclave se va quedando sin luz. El portavoz de la ONU Stephane Dujarric ha afirmado que la situación humanitaria, con el corte de combustible, alimentos y electricidad, se hace más grave “por día, por no decir hora” y ha explicado que hay conversaciones en curso sobre la apertura de un corredor humanitario desde la franja.

El Ejército de Israel ha lanzado este viernes una orden de evacuación generalizada para casi la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza ante la inminente ofensiva terrestre sobre la Franja, según han informado los portavoces de la ONU. Una evacuación para la que ha dado a los palestinos un plazo de 24 horas para marcharse.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, ha declarado a varios medios de comunicación que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) habían comunicado a los funcionarios de la ONU que trabajan en Gaza “que toda la población de Gaza al norte de Wadi Gaza debía trasladarse al sur de Gaza en las próximas 24 horas”, y añadió que se trataba de aproximadamente 1,1 millones de personas.

“Naciones Unidas considera imposible que se produzca un desplazamiento de este tipo sin consecuencias humanitarias devastadoras”, declaró Dujarric. “La ONU hace un enérgico llamamiento para que cualquier orden de este tipo, si se confirma, sea rescindida evitando lo que podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa”.