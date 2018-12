Bruselas apunta a garantías políticas sobre la relación futura con Reino Unido para superar la crisis de May con el Brexit

Si lo que le preocupa a Theresa May y los diputados británicos es quedarse atrapados en el backstop de Irlanda, lo que hay que conseguir es que no se llegue a aplicar nunca. ¿Y cómo se evita que entre en vigor una salvaguarda para el caso de que todo vaya mal? Consiguiéndose un óptimo acuerdo de relación futura, tan óptimo que haga innecesario aplicar el backstop para garantizar una frontera líquida en la isla de Irlanda.

Y a eso apuntan los líderes de la UE reunidos este jueves y viernes en Bruselas, a buscar una declaración política, un compromiso, una seguridad de que el acuerdo será el mejor posible. Y esa declaración podría ir adjunta a la declaración política sobre la relación futura aprobada el pasado 25 de noviembre, si bien sobre el detalle de cómo hacerlo aún no hay acuerdo.

"Ayer fue un día difícil", ha reconocido May a su llegada a Bruselas, "agradezco el apoyo, pero también he oído alto y claro las preocupaciones acerca del backstop, sobre que no sea permanente. Mi objetivo ahora es asegurarme de que puedo obtener las garantías que necesitamos para aplicar este acuerdo, porque realmente creo que es lo mejor para el Reino Unido y la UE".

"Reconozco la gran preocupación en la Cámara de los Comunes y eso es lo que expondré a mis colegas. No espero un avance inmediato, pero sí que podamos comenzar a trabajar lo más rápido posible con las garantías que sean necesarias", ha afirmado la primera ministra británica.

El canciller federal austriaco, Sebastian Kurz, ha descartado, como el resto de sus socios, cualquier posibilidad de renegociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), pero ha dado pistas de por dónde se puede encontrar una fórmula: "El acuerdo de salida es bueno, se ha negociado durante un año y medio. Además, existe una declaración que define la futura relación y en ese texto se pueden detallar y definir algunas cosas, ahí tenemos algo de margen que debemos aprovechar".

"Todos tenemos interés, tanto el Reino Unido como los 27 de la UE, para evitar un 'brexit' duro. He telefoneado con Theresa May y ella sabe que no puede haber una apertura del acuerdo de salida", agregó el canciller, cuyo Gobierno preside este semestre la UE.

"Mientras sigue la esperanza de que podamos acercarnos un poco y ojalá que (la primera ministra británica, Theresa) May consiga una votación con su correspondiente mayoría", concluyó.

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó hoy que no ve que se pueda cambiar el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), después de que la primera ministra británica, Theresa May, haya pedido más garantías para lograr que sea aprobado en el Parlamento de su país.

"Considero que el acuerdo de salida está muy bien negociado y entre nosotros debatiremos después cómo seguir procediendo, pero naturalmente tenemos también nuestros principios y no veo que podamos volver a cambiar" este pacto, afirmó Merkel a su llegada a la cumbre en la que los líderes de la UE abordarán el "brexit" en Bruselas.

Según Merkel, "se puede hablar de si debería haber garantías adicionales, siempre con el espíritu de seguir manteniendo muy buenas relaciones con el Reino Unido, también después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea", continuó. Si eso es así, no haría falta backstop.

En ese sentido van también las palabras de Juha Sipilä, primer ministro finlandés: "Es difícil hacer algo con trascendencia legal, pero queremos ayudar y nuestro objetivo es la relación futura entre en vigor antes que el backstop. Creo que en el ámbito político podemos decirlo, que es nuestro objetivo. A ver si podemos encontrar algo desde el punto de vista legal, pero es algo que aún no está cerrado".

El primer ministro holandés, Mark Rutte, con quien May desayunó el martes, insiste en que no van a "reabrir las negociaciones", pero destaca que "el backstop es algo que nadie quiere, es una fórmula de último recurso que no queremos usar. Tenemos que ver cómo podemos aclarar las cosas al Parlamento del Reino Unido de tal manera que se eliminen las preocupaciones sobre el backstop"

¿Será suficiente para que May supere la votación en el Parlamento de Westminster y pueda, así, salvar su Gobierno y evitar un Brexit desordenado? Como ha tuiteado la primera ministra lituana, "decide lo que de verdad quieres y Papá Noel te lo traerá".