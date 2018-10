El huracán Michael toca tierra en la costa de Florida con vientos "catastróficos" de 250 kilómetros por hora

El huracán Michael, de categoría 4, ha tocado tierra este miércoles en la costa del estado de Florida, cerca de la localidad de Mexico Beach, en el noroeste del estado norteamericano, zona donde se registrarán una marejada ciclónica "mortal" y vientos "catastróficos", según ha informado este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En un boletín especial, el NHC indicó que el ciclón ha vuelto a fortalecerse y mueve ya vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas superiores. En estos momentos, Michael, al que muchos medios de comunicación han tildado de ser una "tormenta monstruosa" se dirige rumbo nornoroeste a 22 kilómetros por hora.

Desde hace años no había llegado al noroeste de Florida un huracán como Michael, que ha ido fortaleciéndose desde que este martes se adentró en el Golfo de México y este madrugada ha alcanzado la categoría 4 de la escala de Saffir Simpson, de un máximo de 5. Según han advertido los expertos, este huracán es mucho más fuerte que Florence, que arrasó con Carolina del Norte y Carolina del Sur a principios de septiembre.

Los meteorólogos del NHC han pedido a los residentes en la zona que no salgan a la calle a pesar de la "calma relativa" que genera el paso del ojo del huracán, pues los fuertes vientos reaparecerán "rápidamente".

El gobernador de Florida, Rick Scott, ha prometido que "en cuanto Michael pase" se producirá una "masiva respuesta" para apoyar a la región afectada, con más de un "millar de especialistas en búsqueda y rescate de personas" y 3.500 efectivos de la Guardia Nacional del estado.

En el momento en el que el NHC emitió el boletín especial, Michael estaba a unos 10 kilómetros de la localidad de Mexico Beach, que según el censo tiene 1.072 habitantes.

Los meteorólogos indican que, ahora que ha tocado tierra, se espera que el ciclón se debilite mientras cruza el sureste del país, después de un giro hacia el noreste esta tarde o noche y un incremento en su velocidad de desplazamiento.

Los vientos huracanados se extienden desde el ojo del ciclón hasta 75 kilómetros, mientras que los de fuerza de tormenta tropical se sienten hasta a 280 kilómetros de distancia.

The @Space_Station just passed over Hurricane #Michael... incredible images! This is more than a monster storm!



Vista del Huracán Michael desde la estación internacional espacial. Esto es más que una tormenta monstruosa. pic.twitter.com/tSFH2kyejb