Cinco personas heridas tras ser apuñaladas en un centro comercial en Manchester

Cinco personas han resultados heridas en un ataque con cuchillo en un centro comercial de Manchester, en el norte de Inglaterra, según ha informado este viernes las fuerzas de seguridad de la ciudad.

Un hombre de unos 40 años ha sido detenido como principal sospechoso, según ha informado la Policía en un comunicado. De momento, las fuerzas antiterroristas están liderando la investigación, aunque han señalado que mantienen una "posición abierta" ante las circunstancias que han motivado el "terrible incidente". Un vídeo difundido en las redes sociales muestra al principal sospechoso tendido en el suelo en el momento de ser detenido por policías armados.

