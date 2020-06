Preocupación por la propagación del coronavirus en las manifestaciones contra el racismo de EEUU

La muerte de George Floyd, asfixiado por un policía la semana pasada, ha provocado una oleada de rabia en Estados Unidos que se ha canalizado con protestas en las calles para pedir justicia y para acabar con la brutalidad policial contra la población afroamericana, basada en un racismo sistémico y una desigualdad histórica. Pero estas movilizaciones han generado inquietud por un posible aumento en la propagación del coronavirus.

Por eso, organizaciones sociales, figuras políticas y expertos sanitarios están publicando recomendaciones para que puedan manifestarse sin poner en riesgo la salud, ya que Estados Unidos sigue a la cabeza en número de casos positivos registrados (1,8 millones) y en fallecidos (más de 101.000 personas).

Una carta de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) alerta de que los eventos grandes, abarrotados de gente y en los que se profieren cantos y gritos aumentan la propagación del coronavirus, por lo que insta a los manifestantes, a las fuerzas del orden y a los empleados de salud pública a seguir una serie de recomendaciones para proteger la salud de todos sin menoscabar el derecho a la manifestación, recogido en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

"Las protestas contra las injusticias son una actividad esencial para poner el foco y combatir las violaciones de los derechos civiles y el racismo estructural" pero "la responsabilidad" de hacer cumplir la ley por parte de las fuerzas de seguridad "también incluye los derechos individuales", explican la decena de expertos que firman las recomendaciones.

Entre los consejos que dan piden que los manifestantes, policías, periodistas y curiosos lleven mascarilla, que cubra nariz y boca, y gafas para protegerse de los gases lacrimógenos y el spray de pimienta que pueda usar la policía. Los expertos alertan de que estas tácticas de dispersión provocan estornudos y tos, que elevan la emisión de posibles partículas portadoras del virus al aire. En este sentido, recomiendan también guardar los dos metros de seguridad entre personas y buscar alternativas a los cánticos como pancartas y tambores.

Plan to protest? Here are tips to reduce the risk of spreading #COVID19:

✔️Wear a face covering

✔️Wear eye protection to prevent injury

✔️Stay hydrated

✔️Use hand sanitizer

✔️Don't yell; use signs & noise makers instead

✔️Stick to a small group

✔️Keep 6 feet from other groups