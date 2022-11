Rusia se retira de la ocupada ciudad ucraniana de Jersón

El Ejército ruso ha anunciado este miércoles su retirada de la ocupada ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo control ruso en todo el país. “Proponemos trasladar la defensa a la orilla izquierda del río Dnipro”, dijo el jefe de la agrupación de fuerzas que combaten en Ucrania, el general Serguéi Surovikin, al informar al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, quien aprobó ese repliegue, según informa la agencia Efe.

Se trata de uno de los repliegues más significativos de Rusia y un posible punto de inflexión en la guerra, que ya cumple 259 días. Esta victoria ucraniana, además, será considerada como un duro golpe para el presidente ruso, Vladímir Putin.

En unas declaraciones en televisión, el general Surovikin recomendó la retirada de las tropas rusas alegando dificultades logísticas. “Jersón no puede abastecerse y funcionar plenamente. Rusia ha hecho todo lo posible para garantizar la evacuación de los habitantes” de esta ciudad, dijo Surovikin a Shoigu, informa The Guardian. “La decisión de defender en la orilla izquierda del Dnipro no es fácil, (pero) al mismo tiempo salvaremos las vidas de nuestros militares”, añadió Surovikin.

Este miércoles, además, en la región de Jersón murió en un accidente de tráfico uno de los funcionarios rusos más relevantes en Ucrania, Kirill Stremousov, que ejercía como jefe adjunto de la administración local instalada por Moscú, tal y como recoge la BBC. Su fallecimiento fue confirmado por Vladímir Saldo, el gobernador en funciones de Jersón apoyado por Rusia.