Sánchez, tras reunirse con Zelenski: “Estamos y estaremos con Ucrania; y creemos que Palestina ha existido, existe y existirá”

Pedro Sánchez ha redoblado el apoyo de su Gobierno a Ucrania, con la firma de un acuerdo bilateral de 1.000 millones de euros para reforzar las defensas ucranianas. Y, además, ha respondido a los últimos ataques del Gobierno israelí a raíz del reconocimiento español del Estado palestino, que se oficializará este martes en el Consejo de Ministros: “En política internacional tan importante es la coherencia como los principios y valores que defendemos. Nosotros estamos y estaremos con Ucrania; y consideramos que Palestina ha existido, existe y existirá. Hay una coherencia por garantizar el derecho internacional, un orden basado en reglas, con la posición en ambos conflictos”.

En relación con la guerra en Gaza, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha defendido “la existencia de los dos Estados”.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha ordenado este lunes al Consulado de España en Jerusalén dejar de prestar servicios consulares a partir del 1 de junio a los palestinos “residentes bajo la Autoridad Palestina”, es decir, en Cisjordania ocupada, en represalia por el reconocimiento del Estado palestino.

En una nota diplomática enviada a la Embajada, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, formaliza esta prohibición que ya anunció el viernes como castigo al reconocimiento por parte de España del Estado palestino, que se hará oficial mañana, y las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que cerró un discurso con el lema propalestino “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, que Israel considera antisemita.

“Lo más importante de todo es ayudar a Ucrania lo más rápido posible para que Ucrania garantice la seguridad y la defensa”, ha dicho Sánchez: “El mensaje a Putin es que vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que haga falta, hasta que se respete su integridad territorial”.

Sobre el apoyo a las defensas antiaéreas, Sánchez ha reconocido que “España está dando misiles Patriots”, y ha explicado que Zelenski está pidiendo las plataformas para lanzar misiles, y ha anunciado que se mandarán “carros de combate Leopard y municiones”.

El presidente ucraniano, en relación con las conversaciones de paz, ha dicho: “No creemos a Putin. En cuanto a la cumbre de la paz, ofrece la posibilidad de reunirnos para comenzar el camino a la paz. Nadie como Ucrania sabe lo que está pasando en nuestro país, nadie sabe la crisis que está causando Putin. Nos gustaría abrir un corredor humanitario, que Rusia no ha permitido porque chantajea con el hambre”.

Críticas de Sumar

Sumar vuelve a mostrar su enfado con el PSOE. El portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado este lunes la falta de transparencia con la que el socio mayoritario del Gobierno, que tiene las competencias de política exterior y de denfensa, llevó hace un mes al Consejo de Ministros un acuerdo para un crédito de 1.129 millones de euros, una cifra sin precedentes en la ayuda militar nacional a cualquier país que, según publica El País, irá destinada a Ucrania.

Urtasun, en una rueda de prensa en la que ha evitado decir si Sumar apoya o no ese envío, ha aseverado que este tipo de decisiones no se pueden tomar de este modo y por eso ha instado al Gobierno a llevar este acuerdo al Congreso de los Diputados para que los grupos parlamentarios puedan tener toda la información y así fijar posición. “Algo tan relevante como la politica de defensa, el envío de armamento en una zona en conflicto no puede darse así, sin transparencia y sin el Congreso”, ha reclamado.

En Sumar no ocultan su enfado sobre un tema especialmente delicado como al política de Defensa. “Esta decisión se tomó sin especificar cuál era el destino, sin dar los detalles de para qué, cuál es el objetivo, de qué manera y cuál es el plan que hay detrás para una paz justa y duradera. Son los detalles que uno puede esperar”, ha sostenido Urtasun en la rueda de prensa de este lunes.