El primer debate de la campaña presidencial de 2020 ha sido una colección de motivos para no hacer debates electorales. Los candidatos se han insultado, se han interrumpido sin parar, uno de ellos ha atacado a la familia del otro y el moderador estaba a punto de tirarse por la ventana a cada paso. Estos son cinco momentos que deja el espectáculo al que hemos asistido.

"¿Te vas a callar, hombre?": el bronco debate entre Trump y Biden, en cinco momentos

Trump justifica la violencia supremacista y da ánimos a los nacionalistas

El moderador ha preguntado directamente al presidente si condenaba a los nacionalistas blancos violentos y a sus milicias. Trump ha respondido que estaba dispuesto, pero que “casi todo lo que ve es de la izquierda”. Al ser preguntado específicamente por el grupo nacionalista blanco Proud Boys, les ha pedido que “den un paso atrás y estén preparados”, una frase que ha sido muy celebrada en los foros ultraderechistas de EEUU. Ha añadido que “alguien tiene que hacer algo contra Antifa y la izquierda, este no es un problema de la derecha, es un problema de la izquierda”.

Un moderador desesperado

A ratos el debate era prácticamente ininteligible. Las interrupciones de Trump han sido constantes y ha habido momentos en los que los dos protagonistas y el moderador estaban gritándose al mismo tiempo. Chris Wallace le ha recordado las reglas a Trump en varias ocasiones y Biden le ha preguntado si iba a cerrar la boca -"¿Te vas a callar, hombre?"-, pero el resultado ha sido un guirigay difícilmente comprensible en inglés y absolutamente imposible para quien siguiera la traducción simultánea al español.

Trump va a por los hijos de Biden

El candidato demócrata estaba hablando de las acusaciones a Trump de burlarse y llamar “perdedores” a los veteranos de guerra. Cuando ha recordado a su hijo Beau, que estuvo en el ejército y falleció de cáncer hace unos años, Trump le ha interrumpido para decir que “no lo conozco”, pero que sí conocía su otro hijo, Hunter Biden, al que ha acusado de haber sido expulsado de las fuerzas armadas por tomar drogas.

Durante todo el debate el presidente ha señalado una y otra vez al hijo de Biden por recibir dinero del extranjero, aunque una investigación impulsada por los republicanos en el Senado no halló ninguna irregularidad en su conducta ni en la del vicepresidente.

Biden pierde los nervios e insulta a Trump

El exvicepresidente le ha dedicado graves insultos a su rival. Le ha llamado “mascota de Putin” y también mentiroso. Sin embargo, el momento de mayor tensión ha llegado cuando, claramente molesto con las interrupciones de Trump, ha dicho: “Es difícil colar una palabra con este payaso”. Se ha corregido a sí mismo de inmediato y ha añadido “perdón, con esta persona”.

Trump pone en duda las elecciones democráticas en EEUU

No es todos los días que un presidente denuncia que las elecciones en su propio país “van a ser un fraude como no se ha visto nunca”. Trump ha lanzado varias acusaciones graves durante el debate, aunque los estudios dejan claro que la incidencia del fraude electoral en el voto por correo en EEUU es casi insignificante. Cuando le han preguntado directamente si invitaba a sus partidarios a estar tranquilos y no hacer disturbios callejeros durante los recuentos, se ha limitado a pedirles “que vayan a los centros de votación y observen con mucho cuidado”.