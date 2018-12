Marrakech homenajea a Robert de Niro con la complicidad de Martin Scorsese

"Podríamos decir que esta es la cima de su carrera, pero este tipo tiene más picos que la cordillera del Atlas". Con esta frase describía Martin Scorsese a su amigo Robert de Niro, minutos antes de entregarle la Estrella de Oro del Festival Internacional de Cine de Marrakech. Una broma del director estadounidense, que acaba de completar su novena película, The Irishman, con su actor fetiche, el neoyorquino de 75 años al que se reconocía una trayectoria impresionante. "Hicimos nuestras primeras películas juntos hace 45 años, creo, es una de las cosas más grandes de mi vida", le respondía un Robert De Niro que recordaba haber crecido en el mismo barrio italiano de Nueva York. Hizo gracias a él Malas calles en 1973 y filmó con él varias de sus películas más célebres, como Taxi Driver, Palma de Oro en Cannes en 1976, y Toro salvaje, que le valió un Oscar en 1981. Inasequible al desaliento, la estrella de 75 años aprovechó la ceremonia de homenaje en Marrakech para denunciar "la versión grotesca del nacionalismo" que representa en su opinión la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Desafortunadamente mi país está atravesando una versión grotesca del nacionalismo (....) marcado por la avaricia y el egoísmo bajo el lema 'America First'", dijo ante una audiencia que lo aclamó. El actor, director y productor ha participado en varias manifestaciones contra Donald Trump e incluso llegó a insultarlo públicamente en junio pasado durante la ceremonia de los premios Tony, que recompensa a las obras de Broadway. "Voy a decir una cosa: ¡jódete Trump!", dijo entonces al público. En octubre, fue uno de los destinatarios de las trece presuntas bombas enviadas por correo por un seguidor del presidente estadounidense.



Con 38 películas en su haber Robert de Niro ha trabajado con los más grandes directores de su época, entre ellos Francis Ford Coppola, Brian de Palma, Elia Kazan, Sergio Leone, Michael Cimino, Michael Mann y Quentin Tarantino. Su próxima película, The Irishman, que será difundida en Netflix en 2019, está inspirada en una historia real del asesino a sueldo de la mafia Frank Sheeran.