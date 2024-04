Podemos pedirá en el pleno zonas de protección acústica especial en el casco antiguo de Logroño

La concejala del Grupo Municipal Podemos-IU del Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha anunciado hoy que mañana, en el pleno de la Corporación, presentará una moción para pedir zonas de protección acústica especial en el casco antiguo. Castro ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha considerado necesario poner en marcha medidas ante la “situación crítica y de emergencia” que vive el Casco Antiguo de Logroño, “sobre todo en el último año”.

La concejala ha relatado cómo “los vecinos y vecinas están siendo expulsados de sus barrios por un modelo de ciudad que privilegia el beneficio económico inmediato del turismo masivo de borrachera y la especulación inmobiliaria sobre el bienestar de la vida comunitaria”.

Ha considerado que “la privatización de los espacios públicos, la saturación de terrazas que ocupan cada centímetro, el ruido incesante que impide el descanso de los residentes, las despedidas de solteros o la hiperconcentración de establecimientos hosteleros han convertido en lo que debería de ser un entorno de encuentro y convivencia en un parque de atracciones turístico”.

Ante esta situación, el Grupo Podemos-IU pedirá, en su moción, la “restricción inmediata en la concesión de nuevas licencias para alojamientos turísticos” en esta zona “para frenar la saturación y preservar el carácter residencial del área”.También, “implementación de Zonas de Protección Acústica Especial, como respuesta al impacto negativo del ruido en la calidad de vida de los habitantes”.

Junto a esto, “creación de un plan de usos para el centro histórico que busque un equilibrio entre la actividad comercial y las necesidades residenciales, inspirándose en modelos exitosos de regulación urbana”.Por último, “campañas de concienciación sobre el consumo responsable de alcohol y el respeto a la convivencia en espacios públicos”. Castro ha referido cómo informes técnicos del Ayuntamiento “dejan claro que la situación es insostenible en el casco antiguo y también deja claro dónde está el problema”.

Así, “hablan de horarios de terrazas y de limitar los espacios públicos ocupados”. Pero, además, ha criticado que “en esa moratoria de licencias de tipo 1 y 2 se olvida del tipo 3, el tipo que engloba los bares y los restaurantes y también a los merenderos y locales destinados al alquiler para eventos”.

Por último, se ha preguntado cómo “nadie se ha planteado cuáles van a ser las consecuencias de meter seiscientas personas más” en dos locales de Bretón de los Herreros (15 y 16) que han pedido licencia. Personas, “que saldrán a la vez a la calle a las 2:30 de la mañana”.

El PP dice que pide “medidas incompatibles” con el PGM

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este miércoles que la concejala de Podemos-IU Amaia Castro “no conoce la normativa municipal y tras cuatro años de olvido en el gobierno exige ahora medidas incompatibles con el Plan General Municipal”.

De este modo, ha respondido la formación a “una rueda de prensa en la que Amaia Castro ha exigido la prohibición de la emisión de licencias, siendo esta una cuestión que no es siquiera competencia municipal”. Tachan de “oportunismo al abanderarse de una lucha que no le corresponde por haberla abandonado durante los cuatro años de mandato en los que no hizo absolutamente nada por abordar un problema que ya existía”.

“Este Ayuntamiento continuará, siempre dentro del margen de actuación que le permite la legalidad, adoptando medidas y regulando esta cuestión en busca de una convivencia agradable entre vecinos, comerciantes, hosteleros y usuarios”, han añadido desde el PP, que han considerado “radical” el discurso de Amaia Castro.