La Policía Nacional cree que el autor del Crimen del Profesor tomó medidas para no contaminar la escena y que la víctima fue maniatada

Agentes de la Policía Nacional han afirmado este jueves ante el Juez que “el autor de los hechos” del Crimen del Profesor -hallado muerto en su domicilio el pasado 18 de febrero de 2020- “tomó las medidas necesarias para no contaminar la escena”. Así, han aseverado, “buscó medios para evitar la transferencia de restos. Se tomaron medidas para evitar contaminar la escena como podría ser, por ejemplo, unos guantes”.

A pesar de ello han querido dejar claro que “aunque no haya huellas, ADN o restos biológicos de una persona en el lugar de los hechos de un crimen no quiere decir que no lo haya hecho”. Así han respondido al Fiscal los peritos policiales, encargados de la inspección ocular, en la cuarta sesión del juicio tras observar las fotografías de los hechos.

Este jueves ha continuado el juicio con las pruebas testificales por el conocido como 'crimen del profesor' contra dos personas acusadas -hombre y mujer, de 30 y 35 años en el momento de los hechos- de diferentes delitos de obstrucción a la justicia, homicidio y encubrimiento. Según el escrito del Fiscal, presuntamente ambos, en connivencia, perpetraron un plan que culminó con la muerte del profesor en su domicilio.

El primero de los agentes en testificar ha reiterado que la puerta del domicilio de la víctima, Pedro José Sáez, “no tenía signos de forzamiento ni había sido violentada. Nuestra opinión es que la víctima abrió la puerta” a su presunto asesino. Además, y como hipótesis, el agente considera que la víctima fue “maniatada” con una cinta amarilla y su cuerpo se arrastró desde la puerta principal del domicilio -donde recibió el golpe mortal- a la cocina de la vivienda.

Por su parte, y a preguntas de la Defensa, el Policía ha explicado que “ninguna huella identificada corresponde con el presunto autor material del crimen” pero sí que ha declarado que “hay que tener fuerza para hacer las lesiones que presentaba la víctima”.

Además, el agente de Policía Nacional ha indicado que “alguien que comete este tipo de delito, por la experiencia que tengo, lo hace de forma premeditada y habrá ido preparado, con guantes o ropa adecuada y pondrá todo su empeño en que no quede vestigio”.

La Policía cree que la víctima fue maniatada

Apoyados por fotografías realizadas la tarde del suceso, agentes de la Policía Nacional encargados de la inspección ocular han relatado la actuación realizada. Como han declarado “tras el golpe mortal, que parece ser que se produjo en las inmediaciones de la puerta del domicilio, el cuerpo se movió/arrastró a la entrada de la cocina”.

La tesis policial es que “la violencia se produjo en la zona más próxima a la puerta y después se produce el movimiento. Suponemos que le agredieron en la zona del pasillo, más cerca de la puerta, lo metieron en la cocina y ahí se acabó con su vida”.

En las imágenes se observa el domicilio del profesor y destaca la cocina “llena de sangre” y muestras del “arrastre” del cuerpo por el pasillo. Según han explicado “en el momento de lucha o de agonía o de intentar zafarse de su agresor, la víctima se movió”. Además, ha indicado, “nos sugiere que probablemente esta persona fuese maniatada de alguna manera porque había una cinta”. La víctima presentaba las lesiones más importantes en la cara y en la parte de atrás de la cabeza.

Además, ha indicado, “buscamos por toda la casa el arma con el que se pudo cometer el crimen pero no encontramos nada que encajara con ese tipo de lesiones”. Había algunas instalaciones que estaban revueltas. También consideran que tras el crimen, el autor de los hechos se lavó en el lavabo, “cogimos muestras pero los resultados de la muestra eran manchas de sangre del fallecido”. Los agentes creen que el autor “se tomó su tiempo” para realizar estos hechos porque también hubo un registro en la vivienda. “Pero no podemos determinar cuánto”.