La Rioja ampliará los efectivos de los retenes contra incendios e incorporará uno en Viniegra de Abajo

La consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha anunciado que la dirección general trabaja para que los retenes tengan ocho efectivos, en vez de los siete actuales y para instaurar el retén número trece en Viniegra de Abajo, en apoyo del del Villavelayo. Además, ha animado a los agricultores que aún no lo hayan hecho a que se inscriban en la Red de Avisos Agroforestales.

La situación de la siniestralidad laboral se ha debatido también este jueves en el Pleno del Parlamento de La Rioja. La consejera de Trabajo, Belinda León, ha considerado que La Rioja está “suficientemente dotada” en técnicos de prevención y ha informado de que los accidentes laborales han descendido en el primer trimestre de este año, con respecto al anterior, un 65%; y un 81% en el caso de los graves.

León ha intervenido en el pleno del Parlamento en el marco de una moción consecuencia de interpelación del Partido Socialista, en la que el diputado de este partido Ricardo Velasco le ha reclamado que “se ponga a trabajar” y deje de “analizar” si se van a cubrir las cinco plazas vacantes de técnicos de prevención. Mientras la oposición le ha reclamado un nuevo plan de prevención de los accidentes laborales, además de más controles y sanciones, León ha entendido: “Algo estamos haciendo bien”. “Hemos hecho más actuaciones en nueve meses que ustedes en cuatro años”, ha dicho citando que los planes de actuación llevan contemplados 27 cursos y 24 jornadas“.

Velasco le ha reclamado que tenga en cuenta tanto el clima extremo como los riesgos psicosociales así como los accidentes 'in itinere' que están teniendo, ha dicho, “una negativa evolución” (este año de las cuatro víctimas mortales dos lo han sido por accidente de trafico). Ha señalado como La Rioja es la tercera comunidad autónoma con una mayor incidencia en accidentes con baja y la primera en accidentes mortales (con catorce fallecidos el año pasado y cuatro en lo que va de año).

“La realidad es que los trabajadores, y trabajadoras, siguen muriendo en el tajo”, ha añadido a este respecto el diputado del Grupo Podemos-Izquierda Unida, Carlos Ollero, echando de menos “medidas significativas” por parte del Gobierno riojano.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha visto “evidente” que es necesario “central todos los esfuerzos en reducir esta lacra”, aunque ha rechazado que el cambio climático pueda influir en las condiciones laborales.

Desde el Partido Popular, Mar Cotelo ha resaltado cómo se estaba hablando de “personas, vidas y seguridad”. Ha creído que la cifra de accidentes es “escalofriante” y ha pedido no usarla con fines políticos. “Ustedes fueron los que crearon cinco puestos de trabajo y sólo se llegó a cubrir una plaza” en la lucha contra la siniestralidad, ha reclamado a los socialistas considerando que no se puede negar el compromiso del actual Gobierno riojano.

La consejera ha querido cerrar el debate para explicar a Velasco que las vacantes en técnicos de prevención “simplemente por ahora se está determinando que no se necesitan”. “No es que se estén analizando, es que no se van a cubrir en tanto no lo soliciten los jefes de servicio, que para eso están los funcionarios, que están determinando que no son necesarios por ahora”, ha dicho. Tras señalar que hay “el mismo número de técnicos que en Navarra”, ha entendido: “Estamos suficientemente dotados”.