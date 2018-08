El Ayuntamiento de Tres Cantos (PP) pone problemas a Carmena para utilizar el Palacio Valdés para acoger a migrantes.

El Ayuntamiento de Tres Cantos (PP) pone problemas a Manuela Carmena para acoger, como anunció ayer el consistorio madrileño, a migrantes en el Palacio Valdés. El primer teniente de alcalde de Tres Cantos ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que desista de emplear el edificio para el "uso comunitario" porque no está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La parcela, según el alcalde en funciones Javier Juárez, tiene como uso principal el de parque y como único uso complementario el educativo. "Por tanto, el uso de alojamiento comunitario o el social no está previsto y por tanto no puede desarrollar ese proyecto en esa parcela ni en ese edificio", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Fuentes del consistorio de Carmena aseguran a eldiario.es que "ante una situación de emergencia social nadie pide cambios de uso" y recuerdan que el edificio es de su propiedad. "Este uso va a ser temporal, no le ponemos fecha pero no será permanente. Cuando se dan situaciones urgentes, como un incendio, se habilitan polideportivos y no se modifican los usos porque utilizas las infraestructuras que tienes a mano", explican.

El Área de Desarrollo Urbano Sostenible está desde este jueves manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento de Tres Cantos para resolver la situación, dado que el edificio pese a ser propiedad del consistorio madrileño está en suelo de la localidad de Tres Cantos y entra dentro de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El edificio, de 3.300 metros cuadrados y colidante con el monte de El Pardo, está "terminando de acondicionarse", según fuentes del Ejecutivo de Carmena. Se ha limpiado y pintado y tiene capacidad para acoger a entre 80 y 100 personas.