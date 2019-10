El Ayuntamiento de Madrid sugiere enviar a los solicitantes de asilo que llegan a la ciudad a la España vaciada

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, sugirió este jueves que los demandantes de refugio y asilo pueden hacer una "gran labor" en territorios de la España vaciada si el Ministerio de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social los destina allí cuando lleguen al país.

"Vendrá muy bien en la España vaciada, si el Ministerio, que creo que está en esa clave, si los pueden llevar a zonas especialmente despobladas, donde pueden hacer una gran labor social en España", manifestó el delegado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid.

Aniorte aseguró que estos demandantes son "en un 80 por ciento venezolanas, con fácil integración sociolaboral", que "vienen con amplios estudios", y con una "situación socioeconómica que hará fácil su integración, y tanto en Madrid como en las otras ciudades a las que reparta el Ministerio, será muy fácil su integración".

El delegado afirmó que en la actualidad el Consistorio da recursos a 1098 cuya competencia es realmente del gobierno central, y avanzó que ya cuentan con propuestas de espacios municipales, y pese a no desvelar el número ni la ubicación, apuntó que mañana se enviarán estas propuestas al Ministerio liderado por Magdalena Valerio, que se comprometió esta semana a gestionar un centro de acogida de emergencia para los solicitantes desatendidos.

Quieren analizar "bien" todas estas propuestas con el objetivo de que el espacio esté preparado en una semana. Ello después de la reunión mantenida entre Ayuntamiento, Comunidad y ministerios del Interior y Migraciones por el que se acordó que un espacio municipal gestionado por el gobierno central acogería a estos demandantes de asilo y refugio que llegan por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"En esa reunión conseguimos, dentro de la lealtad institucional, que el Ministerio reconociera su competencia y responsabilidad, y ofrecimos todo el apoyo del Ayuntamiento", remachó.

Aniorte reiteró que la capital "está en una situación de crisis y emergencia a causa de los refugiados", y volvió a ejemplificar que "es como si llegaran 8 'Aquarius' cada semana, pues "la afluencia es enorme, duplica a lo que llegaba el año pasado". Por otra parte, aseveró que de no resolverse de forma rápida esta situación, podría volver a haber familias durmiendo en la calle. En este punto puso en valor que esta noche no ha dormido "ningún niño" en la calle.

"Es cierto que esa situación se va a dar si no se actúa rápida. Va a haber más familias de refugiados durmiendo en Madrid, no lo dudéis", apuntó, para añadir a continuación que los recursos de la campaña del frío ya se facilitaron y fueron copados en tres días. Pese a ello, indicó que la red de recursos municipales es "bastante fuerte, pero es la más fuerte que tiene", lo que pasa es que "esa emergencia no sirve para atender a una crisis de refugiados".