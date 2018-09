La Comunidad de Madrid investigará el caso de la pediatra acusada de recetar homeopatía a un niño

La Comunidad de Madrid va a investigar la denuncia de un padre, que asegura que una pediatra quiso recetar homeopatía a su hijo de 11 años cuando acudió a Urgencias por tener placas en la garganta. Según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad a eldiario.es, la gerencia de Atención Primaria está llevando a cabo las averiguaciones. Tanto la acusada como el centro en el que se produjeron los hechos, del que se desconoce su emplazamiento, tendrán que dar explicaciones por el asunto.

La denuncia la hizo el científico del CSIC Carlos Briones, que relató en Twitter cómo fue el encuentro con esa doctora. Según el padre del paciente, la pediatra no miró la garganta del niño, dijo que "puede ser vírico" y acabó recomendándole chupar una pastilla de homeopatía.

Briones publicó su hilo de tuits el pasado miércoles, en el que también mostró una foto del interior de la boca de su hijo en el que se veía claramente que tenía placas. La pediatra acusada le enseñó muestras de lo que quería recetar al menor, y hasta le dijo a qué farmacia podía ir a comprar lo que le iba a recetar para su hijo, según el relato del científico.

Posteriormente, contó que fue a ver a otra pediatra, que le diagnosticó una infección bacteriana severa y les prescribió un antibiótico, además de antitérmicos. "Afortunadamente, la sanidad pública está llena de auténticos profesionales", señaló en el mismo mensaje Briones.

La homeopatía es una pseudociencia que no cuenta con base científica para tratar ningún tipo de dolencia. Varios estudios han desmontado en los últimos años sus supuestos efectos, a pesar de que cuenta con numerosos defensores incluso entre la profesión médica. "Los productos homeopáticos y otros similares no son medicamentos y no se pueden considerar como tales", como explicó a eldiario.es el director de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), Fernando Carballo.