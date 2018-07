Empiezan las tensiones con la Operación Chamartín: Garrido se borra de la presentación oficial del proyecto

El presidente de la Comunidad de Madrid no acudirá al acto del proyecto definitivo de la Operación Chamartín (Nuevo Madrid Norte) previsto para el próximo 27 de julio y al que asistirán el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Ángel Garrido ha justificado que no estará porque la administración regional aún tiene que emitir un informe de impacto medioambiental preceptivo para el que necesitan antes otros 18 informes que todavía no han recibido en su totalidad. Sin él, el desarrollo urbanístico no puede salir adelante.

"El plazo para tener esos 18 informes acaba el 25. En dos días es difícil que tengamos el nuestro. Vamos a intentar hacer las cosas bien, no como el Ayuntamiento", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El presidente argumenta que no puede asistir "a un acto donde de alguna manera pareciera que damos la aprobación a un proyecto que tenemos que evaluar desde el punto de vista estrictamente jurídico y técnico". En su lugar, enviará a la celebración a un "representante" del Ejecutivo regional para que "escuche lo que tenga que decir el Ayuntamiento".

Garrido ha subrayado que no entiende las "prisas" ahora después de que el proyecto se haya "retrasado tres años". El Ministerio de Fomento dio el visto bueno al proyecto la semana pasada. El Gobierno de Pedro Sánchez avala así el acuerdo que alcanzaron en marzo el Ayuntamiento de Madrid, Adif y Distrito Castellana Norte y que modificaba sustancialmente el anterior.

En este nuevo pacto, las tres partes aceptaron la muerte del proyecto impulsado por los gobiernos municipales del PP, el último de Ana Botella, con el que se pretendía la construcción de casi 18.500 viviendas y 3.371.000 m2 de superficie edificable. Una vez enterrada la Operación Chamartín, el acuerdo alcanzado, adelantado ya el verano pasado, prevé finalmente la construcción de 10.510 viviendas y una edificabilidad de 2.662.500 m2.

Con este acuerdo también se desecha la apuesta inicial de Ahora Madrid, que se llamó 'Madrid Puerta Norte'. Este proyecto reducía los más de tres millones de metros cuadrados de suelo sobre el que realizar la operación inmobiliaria a la mitad y limitaba la cifra de viviendas a 4.600, de las que 1.000 serían protegidas.

Izquierda Unida, formación integrada en Ahora Madrid y posicionada en contra del acuerdo, pidió expresamente al Gobierno de Pedro Sánchez que Adif rompiera el acuerdo con Distrito Castellana Norte para negociar un nuevo proyecto desde las administraciones públicas. Pero el visto bueno de Fomento el pasado jueves dejó la propuesta en papel mojado.

El partido presentó una Proposición No de Ley (PNL) ante el Congreso en la que se instaba a no renovar el contrato entre ADIF y DCN, que finaliza el próximo 31 de agosto. De esta manera, se quería acabar con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Manuela Carmena, Adif y DCN (formada por BBVA y la constructora San José) el pasado mes de marzo. La alcaldesa fue tajante con esta propuesta: "No va a tener ninguna transcendencia". También Ecologistas en Acción y la Plataforma vecinal Zona Norte han instado al Gobierno de Sánchez a acabar con el acuerdo.