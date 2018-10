La Comunidad de Madrid colocará mostradores en las salas de juego para impedir la entrada de menores

El Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que no está "preocupado" por el aumento de las salas de juego en la región, pero empieza tomar medidas –sin fechas de implantación– para reforzar los controles. La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, se ha lanzado a anunciar varias medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se prevén poner en marcha "antes de final de año". El aumento de locales de juego lleva semanas en la agenda, con numerosos artículos y expertos que advierten de que está empezando a ser un problema.

La hoja de ruta del Gobierno consiste en aprobar dos decretos y la modificación de una ley para regular la publicidad. Hidalgo ha desgranado que la intención es "colocar un mostrador físico" en los salones de juegos y apuestas que velen por que no acceden menores de edad (hasta ahora estaba prohibido pero no controlado) y las personas apuntadas voluntariamente en una lista para evitar su adicción e " intensificar la supervisión para que la rotulación no incluya mensajes que engañan".

El Ejecutivo niega que exista un problema pese a que el número de salones de juego han crecido un 49,81% desde 2013 en la región. La cifra es mucho más desorbitada en el caso de los locales específicos de apuestas: e n 2013 había 47 en toda la comunidad; ahora hay 190, un 304,26% más en cinco años. "No se trata de una preocupación sino de una ocupación. Por cada 100.000 habitantes hay en España de media 6,73 establecimientos; en Madrid son 5,92 en Madrid, es decir, por debajo de la media nacional", ha justificado el vicepresidente Pedro Rollán.

El Gobierno ha dejado claro, además, que no se plantea limitar la distribución de los locales, que han proliferado especialmente en zonas de bajo nivel adquisitivo. "No hay que poner ningún tipo de contingencia a que los empresarios pongan donde crean conveniente sus salones. El dato de las zonas más desfavorecidas no se corresponde con la distribución territorial que tenemos. No tiene que ser objeto de un análisis específico", ha zanjado Hidalgo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Varias asociaciones para la prevención de la ludopatía advierten del crecimiento de estos locales y apuntan especialmente al problema de control con los menores. El 22% de las sanciones tramitadas en 2017 por infracciones en estos locales estaban relacionadas con chicos y chicas de menos de 18 años, según ha admitido la propia consejera, que ha lanzado los anuncios sin fecha concreta de aprobación ni implantación ante la proliferación de noticias en los medios sobre la multiplicación de estos locales en la región.