El Ayuntamiento de Madrid aprueba por unanimidad la Operación Chamartín

La aprobación provisional del proyecto Madrid Nuevo Norte -conocido como Operación Chamartín- ha recibido luz verde este lunes en el Pleno municipal 25 años después de ponerse sobre la mesa. Llega a Cibeles después de haber obtenido el dictamen favorable en la comisión de Desarrollo Urbano gracias al 'sí' de PP, Más Madrid y Ciudadanos. PSOE y Vox se reservaron el sentido del voto para hacerlo público en el hemiciclo.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana se enviará para su aprobación definitiva a la Comunidad de Madrid. Fueron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), y la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), quienes anunciaban el pasado 11 de julio que llevarían el proyecto de la Operación Chamartín al Pleno de julio para "desbloquear" la operación de "manera inmediata".

Almeida mantendrá el proyecto

Martínez-Almeida explicó que van a mantener el proyecto que dejó acordado el Ministerio de Fomento, la sociedad privada impulsora de la operación -Distrito Castellana Norte, DCN- y el Ayuntamiento de Madrid capitaneado por Manuela Carmena, que "ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Comunidad". "Hay aspectos que se pueden mejorar, pero hay que primar un acuerdo tras 25 años" de parón, apostilló.

Más Madrid no tardó en reaccionar. El portavoz de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, afeó a Almeida y Villacís que se atribuyesen el desbloqueo porque es "de todos conocido" que este proyecto forma parte del "legado" de la exalcaldesa Manuela Carmena.

El concejal argumentaba que la ciudadanía "entiende que un expediente de 48.000 folios de un ámbito de 3 millones de metros cuadrados no se resuelve ni se desbloquea en tres semanas", un expediente "que recibió el informe de evaluación ambiental justo antes de las elecciones y que ahora los técnicos municipales han incorporado las determinaciones que establece ese informe para terminar de conformar el expediente"

Almeida avanzó que el inicio de las obras podría producirse "en 2020 o 2021" y generar 200.000 empleos directos. "Somos el gobierno del desbloqueo", añadía Villacís.

Reconocía el alcalde, a su vez, que la idea del Ejecutivo municipal no es modificar el proyecto anterior porque no son "un gobierno sectario". "El anterior Gobierno (de Ahora Madrid) estuvo en la misma situación que éste, con un plan parcial para desarrollar la operación Chamartín, y podían haberlo llevado al primer pleno, de modo que ahora mismo ya habría oficinas y vivienda. Este equipo ha optado por otra solución, que es la de la responsabilidad institucional. No podemos alargarlo cuatro ellos como ellos y optamos por desbloquearlo", indicaba Almeida.

Oposición vecinal y ecologista

El expediente ha sido el más alegado de la historia del Ayuntamiento de Madrid, con 3.500 escritos, una cifra que pone de manifiesto que la operación no tiene el consenso de todos los sectores. Así lo demostrarán entidades vecinales y ecologistas este lunes, donde darán su visión del plan en el Pleno de Cibeles.

Organizaciones ciudadanas y ecologistas como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, que agrupa a un importante número de asociaciones vecinales del ámbito, ya han avanzado que denunciarán en tribunales y con movilizaciones el "atentado urbanístico" que supone la Operación Chamartín.

Definen la Operación Chamartín como "un atentado urbanístico que persigue ante todo asegurar un negocio especulativo a costa del bien común, y que contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la transformación de la ciudad".

La operación no está en la palestra en los últimos días solamente por su presumible aprobación inicial en el Ayuntamiento sino por el cese de Antonio Béjar como presidente de Distrito Castellana Norte.