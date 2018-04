El PP de Madrid descarta la dimisión de Cifuentes por el caso del máster: "No hay motivo"

El PP de Madrid asegura que Cifuentes no va a presentar su dimisión una vez que Ciudadanos ha anunciado que les retira el apoyo y pide que se marche. "No estamos de acuerdo. No hay motivo para la dimisión. Que Ciudadanos haga lo que considere oportuno hacer", ha dicho el portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.

Los populares han restado importancia a la ruptura de su socio de investidura. "Ciudadanos ha votado el 64% de las veces con el PSOE y el 60% con Podemos", ha justificado Ossorio, que ha adelantado que sería "irresponsable" que Ciudadanos apoyara una moción de censura.

PP y Ciudadanos no han logrado ponerse de acuerdo en el texto de creación de la comisión ni en los comparecientes. Los primeros han remitido un documento pasadas las 12 de la mañana, cuando cumplía el plazo, en el que pedían añadir siete nombres más, entre ellos el del secretario general del PSOE Pedro Sánchez, Ángel Gabilondo y José Manuel Franco. "Queremos conocer qué relación ha tenido Perelló con Sánchez Gabilondo o Franco", ha dicho, alimentando la teoría del PP de que el escándalo fue fabricado por los socialistas.

A los populares no les han gustado los términos en los que estaba redactada la propuesta de Ciudadanos. "Hemos dicho que queríamos suprimir conclusiones que ya aparecen en el documento de creación, como encubrimiento, beneficio a la presidenta, trato de favor...".

Su petición era un documento conjunto redactado por ambos y sin estas alusiones, en el que se exigía, además, vetar al diputado César Zafra como miembro "dadas las dudas sobre la falsedad de su currículum". "Creo que a él mismo no le gustaría. Lo hemos puesto en el documento, velando por él también", ha justificado Ossorio.

Estos extremos no han sido aceptados por Ciudadanos, que acusan al PP de "desvirtuar la comisión convirtiéndola en una persecución a los periodistas, a los profesores y a las personas que han querido conocer la verdad. Es el mundo al revés", ha criticado Aguado. La lista de comparecientes de los populares también incluye citar a Javier Negre, periodista de El Mundo.

Ossorio ha acusado a los de Aguado de tomar la decisión de pedir la dimisión antes de que llegara su propuesta. "Han hecho este paripé, querían que ese escrito no lo suscribiéramos. Me he quedado alucinado de los términos que se planteaba. Y con buena voluntad hemos propuesto un texto que se podría tramitar en la asamblea en el plazo previsto pero ellos ya habían tomado su decisión", ha señalado.