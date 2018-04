Ciudadanos pide la dimisión de Cifuentes por las mentiras sobre su máster

Ciudadanos ha pedido la dimisión de la presidenta Cristina Cifuentes tras no aceptar el PP la comisión de investigación sobre el caso máster que pedían como condición para seguir manteniendo su apoyo al Gobierno. "El PP no quiere conocer la verdad, sino proteger a Cifuentes, llevándose por delante el prestigio de la universidad pública. La presidenta regional no puede seguir siéndolo, tiene que dar un paso al lado y el PP tiene que tomar una decisión sensata", ha señalado el portavoz del partido en Madrid, Ignacio Aguado.

Aguado ha dicho que es "el Partido Popular quien tiene que tomar la decisión" de apartarla y le da de plazo hasta finales de mes para hacerlo. Su partido descarta por el momento apoyar la moción de censura de los socialistas si el PP "propone una persona alternativa para que asuma la presidencia de forma interina". Así, Ciudadanos garantiza a los populares que respaldará un recambio y no le destronará del Gobierno.

La formación naranja ha anunciado su decisión después de que el PP le haya remitido un documento que manifiesta su desacuerdo con la comisión de investigación. "Lo hemos recibido fuera de plazo y propone desviturar la comisión convirtiéndola en una persecución a los periodistas y los profesores y a las personas que han querido conocer la verdad. Es el mundo al revés", ha denunciado.

En la misma línea, la portavoz nacional Inés Arrimadas ha calificado la propuesta del PP como "una broma de mal gusto" y de "falta de respeto" que demuestra que lo que más les importa es "perseguir" y "culpar a los periodistas y a sus fuentes".

Los de Aguado dan de plazo "hasta finales de mes" para que se produzca la dimisión, aunque "lo ideal sería que lo hiciera hoy mismo". "La confianza se ha roto y el acuerdo de investidura queda congelado a la espera de que la persona que proponga el PP decida o no retomarlo. Nos gustaría que se cumpliera", ha afirmado.

Si la presidenta se enroca en su sillón, los de Aguado han advertido de que "tendrán que asumir las consecuencias que se pueden ir derivando". " Espero que no sean tan irresponsables de poder tener Gobierno de la Comunidad de Madrid en sus manos y dejarlo pasar. Lo más sensato es no hablar de una moción de censura sino la persona que van a poner al frente de este gobierno interino ", ha indicado.

Aguado no quiere, en todo caso, pronunciarse sobre la moción de censura y confía "no tener que llegar al escenario" de enfrentarse al debate sin que se haya producido la dimisión de la presidenta.

El portavoz Ignacio Aguado ha anunciado la decisión cuando se han cumplido 48 horas del ultimátum que dieron al PP el pasado sábado y más de dos después de que saltara el escándalo por el máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos sin ir a clase ni hacer los exámenes.

La presión sobre los de Albert Rivera se ha redoblado en los últimos días. Especialmente después de que la Universidad Rey Juan Carlos confirmara que no tienen constancia del registro ni la defensa del trabajo fin de máster que Cifuentes asegura que hizo y presentó el 2 de julio en el campus de Vicálvaro.