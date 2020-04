Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a 19 meses de prisión a la diputada de la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por un delito de atentado y lesiones durante un desahucio en 2014, ha adelantado Público y confirmado eldiario.es. Los hechos se produjeron antes de su condición de parlamentaria, el 31 de enero de 2014, cuando la ahora portavoz de Unidas Podemos en la Cámara madrileña participó en el impedimento de un desahucio. Serra ha sido absuelta del delito de desórdenes públicos.

La diputada ha sido condenada también a pagar una multa de 10 euros diaria durante 8 meses y a una inhabilitación "para el derecho al sufragio pasivo" el tiempo que dure la condena. En relación a la responsabilidad civil, Isa Serra deberá indemnizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente deberá abonarle la cantidad de 4.850 euros y a otro 400 euros.

La sentencia no es firme y la defensa ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. Los letrados de Serra están en contra de que el fallo se base solo en el testimonio de los agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid que declararon en el juicio. Serra no entrará en prisión al no tener antecedentes y ser una pena inferior a los dos años.

"A la vista de esta línea jurisprudencial, no podemos sino ocultar nuestra sorpresa y decepción ante la decisión del TSJM, dado que la acusación ejercida por el Ministerio Fiscal no se apoyaba en ninguna prueba objetiva (fotografías o vídeos), sino únicamente en las pruebas subjetivas que son las declaraciones de los funcionarios. Algunos agentes de la Policía Municipal de Madrid declararon en el juicio oral haber sufrido insultos y agresiones por parte de Isa, pero éstas se trataban de declaraciones de carácter muy genérico, en las que no se individualizó en ningún momento la conducta de la diputada, ni se precisó su intervención concreta", asegura la defensa llevada a cabo por Red Jurídica en un comunicado.

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) procesó el pasado 18 de noviembre a la diputada. La Fiscalía había solicitado 23 meses de prisión para la diputada de Unidas Podemos-IU de la Asamblea de Madrid por "la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado y un delito de daños". Los altercados se produjeron con motivo de un desahucio de una persona discapacitada en la calle Tribulete, situado en el barrio de Lavapiés. Cuatro personas fueron detenidas entonces por desobediencia y resistencia a la autoridad.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid negó el pasado 12 de febrero en el juicio haber agredido a agentes de la Policía Municipal: "No estuve donde la gente estaba lanzando objetos ni tiré ningún tipo de objeto a los agentes. Estaba sola y todo lo que hice fue alejarme cuando empezó la situación de tensión porque tenía miedo", declaró.

Sin embargo, cinco agentes que participaron en ese operativo la identificaron en sus declaraciones como testigos a propuesta de la Fiscalía como una de las personas que lanzó objetos en el curso de esa convocatoria. Dos agentes aseguraron que se "ensañó" especialmente con ellas por su condición de mujeres.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha declarado tras la condena a Serra que le "invade una enorme sensación de injusticia". "En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", ha señalado Iglesias en su cuenta de Twitter en apoyo a Serra.

Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2020

Los jueces consideran que en el juicio quedó acreditado que Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio "increpó e insultó" a los agentes de policía que llevaban a cabo el lanzamiento. "La acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: 'Eres cocainómana', 'mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros', recoge el fallo.

La defensa de Serra sin embargo argumenta que los vídeos y fotografías aportadas a la causa "acreditan que ella no se encontraba presente durante buena parte de la mañana del 31 de enero de 2014, que ella no adoptó en ningún momento y papel de líder y la muestran rehuyendo del conflicto durante el tiempo que se encontraba en el lugar de los hechos".