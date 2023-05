Alejandra Jacinto: “Ayuso no puede hablar de Madrid porque lo tiene todo incendiado”

Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) está convencida de que la candidatura de coalición que encabeza por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la Comunidad de Madrid logrará superar el 28 de mayo la barrera del 5% en votos necesaria para tener representación. Jacinto defiende que su lista será la sorpresa de la noche y favorecerá la llegada de un gobierno de izquierdas: “Somos el voto decisivo para que haya un gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid y frenar a Isabel Díaz Ayuso”, dice segura, a la vez que deja claro que aspira a formar parte de ese Ejecutivo de izquierdas.

Tras años como defensora de los derechos de la vivienda en Madrid, Jacinto dio el salto a la política institucional en 2021 –con la repetición electoral– cuando Pablo Iglesias, que acababa de abandonar la vicepresidencia segunda del Gobierno, le pidió que se sumase a su lista. Hoy, además de candidata del 28M a la Asamblea de Madrid, es una de las integrantes de la dirección de Podemos de Ione Belarra, desde donde ha participado en las propuestas de la formación para la ley de vivienda aprobada recientemente. La candidata de la coalición defiende que la vivienda es el reto más importante que tiene hoy la Comunidad de Madrid y asegura que el PP e Isabel Díaz Ayuso solo se refieren a la política nacional porque no han gestionado los últimos dos años: “Ayuso no puede hablar de Madrid porque lo tiene todo incendiado”.

¿Cómo afronta la recta final de la campaña?

Con ganas de que se produzca el cambio que necesitamos en la Comunidad de Madrid, para poner en marcha el primer gobierno de coalición progresista a partir del 28 de mayo.

¿Cómo explica que una candidata como Isabel Díaz Ayuso, cuyos postulados son en muchas ocasiones indistinguibles de los de la extrema derecha, sea la absoluta favorita en todas las encuestas?

El éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso hace dos años se produjo en un contexto muy determinado. Era un contexto en el que estábamos todos afectados por la pandemia y ella, en cierto modo, consiguió convencer de que era la solución para volver a esa vida previa que teníamos antes. Ella misma reconoció que tuvo mucho voto prestado. Yo estoy convencida de que ahora ese voto no lo va a volver a conseguir porque está haciendo daño a Madrid. El mejor ejemplo es el daño que está haciendo a los mayores en las residencias, no sólo el que hizo cuando condenó a través de los protocolos de la vergüenza a morir a 7.000 personas mayores, sino a día de hoy, que sigue dando comida podrida a nuestros mayores.

¿Es Madrid de derechas? Teniendo en cuenta la trayectoria de casi tres décadas de gobiernos del PP en la región, ¿se puede hacer esa afirmación?

Madrid no es de derechas y el próximo 28 de mayo va a quedar claro. Ha sucedido una cosa que no puede pasar desapercibida, que es que el Partido Popular lleva casi 30 años en las instituciones y ha conseguido instaurar un conglomerado institucional, mercantil y empresarial de retorno al Partido Popular. Madrid es un feudo en el que se ha hecho muy fuerte y es difícil combatir esas estructuras. Por eso hacen falta transformaciones profundas en la Comunidad de Madrid y por eso hace falta revertir casi 30 años de políticas del Partido Popular que han significado desigualdad y daño para los madrileños.

Una de las claves de las encuestas, además de la posible mayoría absoluta de Díaz Ayuso, es si la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde consigue pasar esa barrera del 5% de los votos necesaria para tener representación. El escenario parece muy justo.

Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde somos el voto decisivo para que haya un gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid y para frenar a Isabel Díaz Ayuso. Eso también lo dicen todas las encuestas. A partir de ahí, creo que la encuesta principal es la que se va a producir el próximo domingo, donde estoy convencida de que la gente va a elegir derechos. Si Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde tenemos un buen resultado electoral, va a haber gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha decidido centrar la campaña en ETA. ¿Cree que al PP le funciona esa estrategia?

Ha quedado claro que Ayuso no puede hablar de Madrid. Lleva dos años sin hablar de Madrid y confrontando permanentemente con el Gobierno de coalición, con las medidas que conseguimos aplicar desde el Gobierno, incluso aunque eso perjudique a los madrileños. El mejor ejemplo es la ley de vivienda. No la quiere aplicar, aunque eso nos venga mejor a los madrileños y madrileñas. Lleva varios días hablando de ETA porque no puede hablar de Madrid, porque tiene Madrid incendiado. No puede reunirse con los vecinos de San Fernando de Henares, no puede acudir a una residencia pública, no puede reunirse con los taxistas... No puede y no quiere tampoco.

¿Pero cree que es una estrategia que le puede funcionar?

A priori ella y su equipo pueden pensar que es una buena táctica, pero los madrileños y las madrileñas no son idiotas. Saben muy bien qué ha significado la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, yo como madre, que acabo de decidir a qué colegio quiero llevar a mi hija el curso que viene, estoy en vilo porque no sé si voy a tener plaza en la escuela pública. Esa es la sensación generalizada de los madrileños dos años después de su gestión. Una gestión que ha implicado daño. Isabel Díaz Ayuso ha gobernado solo para el 1% de la población. Esos 18.000 ultrarricos protegidos de los intereses del resto de los madrileños.

¿Cómo se consigue hablar de los problemas de los madrileños en ese ambiente de crispación?

Nosotros no dejamos de hacerlo. Todo este año he recorrido los barrios, los municipios; me he reunido con colectivos, con entidades, con asociaciones, con sindicatos... y de lo que hablamos es de los problemas que tiene Madrid. De la situación tan nefasta de la sanidad pública. De la situación de la vivienda. Esos son los problemas que tienen los madrileños y nuestra fuerza política no para de interlocutar con esos problemas. El programa electoral lo hemos elaborado así, de la mano de la sociedad civil.

¿Cuál diría que es el principal problema que tiene Madrid y cómo se soluciona?

El principal problema que tienen los madrileños son los precios de la vivienda, la falta de acceso a la vivienda. La política de vivienda no la puede seguir determinando Idealista, se tiene que garantizar desde las administraciones públicas. Por eso lo que queremos hacer, en primer lugar, es aplicar la ley de vivienda estatal para conseguir que bajen los precios. En segundo lugar, duplicar el número de viviendas públicas que tengan calificación permanente de públicas para que no puedan ser vendidas a fondos buitre, como ha hecho en tantas ocasiones el Partido Popular. Y, en tercer lugar, crear el gran instrumento de la política pública de vivienda en la próxima década, que es la inmobiliaria pública madrileña, una herramienta que va a dar la seguridad que ahora mismo no da el mercado, tanto para los caseros que quieren poner sus viviendas en alquiler como para los inquilinos que necesitan precios justos y asequibles.

Usted ha participado en la ley de vivienda en las propuestas de Podemos. ¿Qué responde al PP cuando argumenta que beneficia a los okupas?

Lo que deberían hacer es leerse la ley. Todo lo que están diciendo es mentira. Es un mantra que repite sistemáticamente el Partido Popular porque no quiere hablar de que hay un 85% de los jóvenes en esta región que no se pueden independizar. Intentan distraer la atención. Es como hablar de ETA o hablar de cualquier otro asunto a nivel nacional. Lo hacen porque no tienen propuestas para resolver los problemas que tenemos en Madrid en materia de vivienda. Lo único que han hecho ha sido favorecer la especulación y la subida de precios. Y el dato que habla por sí solo es que a día de hoy la señora Ayuso ha entregado un total de cero viviendas de su famoso Plan Vive.

¿Qué se pierde Madrid cuando Isabel Díaz Ayuso dice que no aplicará esta ley?

Se pierde que bajen los precios, que Madrid sea una región habitable, que sea una casa para los madrileños. Se pierde que las personas puedan hacer proyectos de vida. No entiendo cómo es posible que una presidenta anteponga sistemáticamente sus intereses electorales y de confrontación al bienestar de la gente para la que gobierna.

¿Había margen legislativo para que las comunidades autónomas en manos del PP aplicaran la ley de vivienda?

Realmente no, porque la competencia es autonómica. La ley de vivienda tiene algunos elementos como la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de competencia nacional, o con sentar las bases de determinados conceptos, como puede ser el de qué es un gran tenedor de vivienda, qué es una vivienda vacía, que en eso sí que tiene el Estado la capacidad de plantear un marco de habilitación general. Pero luego deben ser las comunidades autónomas las que decidan desarrollar esas competencias.

La sanidad ha sido una de las grandes reivindicaciones de los ciudadanos y de los propios sanitarios estos últimos meses. ¿Cuál es su fórmula para mejorarla?

Hay que partir de una base principal, que es creer en lo público. Con el Partido Popular tenemos al lobo al cuidado de las ovejas. Tenemos unos gobernantes que no creen en lo público, sino que trabajan activamente para favorecer al sector privado en detrimento de lo público. A partir de ahí, es evidente que hay que aumentar hasta un 25% el presupuesto de Atención Primaria, contratar a 10.000 sanitarios para conseguir algo tan básico como que haya médicos, sanitarios, equipos completos de profesionales en los centros de salud y que no haya niños que no tienen un pediatra, como ocurre ahora.

¿Y qué haría con los conciertos de la sanidad privada?

Sin duda, revertirlos. Los conciertos nos cuestan muy caro a las arcas públicas madrileñas. Isabel Díaz Ayuso se ha comportado como la mejor comercial del grupo Quirón y no en vano ya hay un 38% de madrileños que se han visto obligados de forma forzosa a tener que contratar un seguro médico privado. Y esa no es una decisión libre, eso sucede porque no había médicos en la sanidad pública y cuando necesitabas cita con el pediatra no te la dan para ese momento. Nosotros queremos acabar con esas externalizaciones, con esos conciertos, porque son millones de euros los que se derivan a esos hospitales privados, y que todos esos ingresos vayan a lo público. Ya no solo para defender la sanidad pública, sino para mejorar sus prestaciones. Para que se incluyan, por ejemplo, las gafas, el dentista, para que se aumente la plantilla de psicólogos públicos. En la Comunidad de Madrid tenemos 295 psicólogos públicos, frente a 12.000 psicólogos privados para un volumen de población de casi siete millones de habitantes.

¿Qué haría con la educación concertada en Madrid si de usted dependiera?

Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que con la sanidad pública: apostar por lo público y eso es no destinar suelo público a colegios concertados, a colegios que luego, en muchos casos, segregan por sexos y cobran cuotas ilegales a las familias. Y apostar de forma decidida porque haya efectivamente libertad de elección. Y eso significa que tiene que haber plazas públicas en las escuelas, en los institutos, en los colegios públicos. Eso no sucede en barrios como Valdebebas o el Ensanche de Vallecas. Creer en la escuela pública no es sólo defenderla, es garantizar que ir a una escuela pública te va a permitir luego que tu hijo, que tu hija, va a tener también buenas oportunidades profesionales el día de mañana. Y se pueden mejorar también las prestaciones que se ofrecen, incluyendo, por ejemplo, el desayuno y el comedor escolar gratuito.

¿Hay que tocar los impuestos en la Comunidad de Madrid?

Sí, sin duda alguna. Es uno de los principales retos que tenemos que afrontar. Se trata de revertir una política fiscal egoísta, que es injusta, que es incluso inconstitucional, me atrevería a decir, porque no sigue los principios de progresividad fiscal que recoge nuestra Carta Magna. Se trata de apostar por una política fiscal que parta de la base de la justicia social. Hay que recuperar el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones para fortunas de más de un millón de euros, excluida la vivienda y el negocio habitual. Acabar también con las deducciones regresivas que a día de hoy están en el IRPF. Tenemos una propuesta fiscal nítida para conseguir recaudar los más de 3.500 millones de euros que podríamos recaudar si hiciéramos esas reformas.

Ha podido estar finalmente esta campaña con Yolanda Díaz, primero en Alcorcón y luego el pasado día 15 en San Isidro, en La Pradera. ¿Por qué era importante tener ese apoyo?

Yo me llevo muy bien con Yolanda y aparte de eso, creo que es una gran ministra, una persona que está aportando muchísimo. Nosotros le pedimos que hiciera campaña por la candidatura de unidad 'Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde' y lo ha hecho, con lo cual yo no tengo nada más que darle las gracias.

Le hubiera gustado que estuviera en algún mitin más suyo.

Nosotros la hemos invitado, pero comprendo también su agenda, son elecciones en muchos territorios, en casi todas las comunidades autónomas, en muchos municipios. Y entiendo su agenda, ha estado en dos ocasiones en Madrid. Yo creo que está bien y a partir de ahí a ganar la Comunidad de Madrid.

¿Le molesta que haya apoyado también la candidatura de Más Madrid?

Eso es una pregunta que en todo caso debe responder Más Madrid. Yo lo que tengo claro es que Yolanda es una ministra del espacio de Unidas Podemos y que ha hecho campaña por sus formaciones, por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

¿Entiende esos ataques que Yolanda Díaz recibe desde Podemos, concretamente a Sumar, el proyecto que ella representa?

Lo que entiendo es que estamos en unas elecciones que son muy importantes. Es en lo que estoy concentrada y es lo que a mí me ocupa mi tiempo: ganar la Comunidad de Madrid para recuperarla para los madrileños y para las madrileñas. Y creo que es en lo que tenemos que estar todos.

Usted le ha afeado en varias ocasiones en la campaña a Más Madrid que no hayan podido concurrir conjuntamente en una candidatura. ¿Cree que realmente habría ayudado a tener un mejor resultado?

No es que lo haya afeado, simplemente he descrito unos hechos que son objetivos. Yo lamento profundamente que Más Madrid no haya querido sumar en la Comunidad de Madrid con una candidatura de unidad. Esa decisión de Más Madrid unilateral ha decepcionado a votantes progresistas a los que les hubiera gustado que concurriéramos juntos. A partir de ahí, estos dos años que he estado en la Asamblea de Madrid he trabajado activamente no sólo por la unidad a nivel electoral, sino por la unidad en la acción política, proponiendo e impulsando iniciativas conjuntas con Agustín Moreno también. Y lamento que ese trabajo no haya culminado en esa candidatura de unidad, que hubiera ilusionado a muchos madrileños. Ahora hay que mirar al futuro, a ese gobierno progresista que vamos a poner en marcha a partir del próximo 28.

¿Por qué decidió llevar una camiseta con el rostro del hermano de Isabel Díaz Ayuso en el debate electoral de Telemadrid?

Porque es una pregunta que le hizo el presidente de su partido, el señor Pablo Casado, hace poco más de un año. Y es una pregunta que Isabel Díaz Ayuso sigue sin responder. La pregunta es si es ético contratar con tu hermano en lo peor de la pandemia cuando morían 700 personas al día y que tu hermano se lleve una comisión de 286.000 euros. Y aunque Isabel Díaz Ayuso el otro día se negara a responder, creo que los madrileños y las madrileñas tienen ya la respuesta. Y la respuesta es que no es ético.

¿Usar su imagen no contribuye a la campaña de polarización?

No, no lo creo. Al final el hermano de Isabel Díaz Ayuso es un comisionista, que no se dedicaba a la venta de mascarillas y que se ha lucrado en una situación de pandemia, de necesidad. Se ha lucrado haciendo negocio en un momento en el que morían 700 personas al día. Esa pregunta sigue pendiente de responderse hasta el punto de que le cortaron la cabeza el señor Pablo Casado. Y yo creo que este próximo 28 de mayo los madrileños van a contestar con su voto a esa pregunta.

¿Es una desventaja ser menos conocida que otros candidatos? ¿Está pudiendo revertir esa situación?

Los madrileños empiezan a conocerme. Es normal que me conozcan menos, llevo solo dos años en política institucional, aunque llevo en política mucho tiempo defendiendo el derecho a la vivienda. El debate fue una oportunidad también para eso. Lo importante es que conozcan los proyectos políticos y el proyecto político de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde es un proyecto serio.

Si realmente la izquierda consigue sumar esa mayoría para desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, ¿su coalición pedirá estar en el Gobierno?

Queremos estar en el Gobierno, porque somos los que vamos a garantizar que esas transformaciones profundas y estructurales se puedan llevar a cabo.

Entrevista completa a Alejandra Jacinto:

Vídeo: Irene González, Nando Ochando y Clara Rodríguez