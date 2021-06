El Ayuntamiento de Madrid pide el 6% de los fondos europeos que corresponden a España

El Ayuntamiento de Madrid aspira a captar cerca del 6% de los fondos europeos que corresponden a España para reflotar la ciudad tras la crisis del coronavirus. La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves un plan de 3.900 millones de euros y 105 proyectos que se irán presentando a las convocatorias abiertas a lo largo de los próximos meses. La primera, a finales de junio, será para impulsar la movilidad sostenible. La corporación, cogobernada por PP y Ciudadanos, asume que no recibirá tal cantidad pero alega que ha incluido las inversiones que se adaptaban a los ejes marcados por Europa y por España (movilidad sostenible, cohesión social, empleo...).

El Gobierno liderado José Luis Martínez-Almeida avanza que no va a confrontar por el reparto de fondos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero reclama que se tenga en cuenta el "peso de municipalismo" en el PIB (del 14%) a la hora de realizar las asignaciones. "Buscamos un escenario medio entre el 4% de los Presupuestos Generales del Estado y el 14% del PIB para que se nos reconozca más capacidad a los ayuntamientos, pero no va a ser un motivo de agravio no recibir los 3.900 millones", ha explicado el primer edil ante los periodistas tras la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El alcalde ha justificado que su obligación era "poner sobre la mesa los proyectos que pudieran encajar" y advierte de que no son los únicos: los montantes iniciales de los planes de las administraciones, asegura, "exceden" el total que corresponde a España. Esta postura de cooperación institucional no se dio sin embargo en la Comunidad de Madrid, que amenazó con hacer del reparto de fondos un nuevo motivo de enfrentamiento con el Gobierno central.

¿Qué proyectos son los que aspiran a cargar a los fondos europeos? La mayoría son medidas que ya estaban pensadas por el Ayuntamiento e incluso anunciadas. Ahora, se podrá "acelerar" en ellas, según la corporación. "Se pueden adelantar los plazos para que toda la flota de autobuses municipales sea eléctrica o para la rehabilitación energética de los diferentes edificios públicos y en general el parque de 600.000 inmuebles de la ciudad", ha desglosado Martínez-Almeida. La inversión para avanzar en 150 realojos de familias en la Cañada Real ya estaba prevista pero aspirará a financiarse con 28 millones de euros de los fondos europeos aunque requerirán de otro montante similar que ponga la Comunidad.