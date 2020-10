Ayuso asegura que si el Gobierno no le permite cerrar solo el puente no confinará Madrid

Si el Gobierno no cede al órdago lanzado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no le permite cerrar "por días" la región –algo que no está contemplado en el decreto de estado de alarma–, no confinará Madrid. Lo ha confirmado la propia presidenta madrileña este jueves en una entrevista en la Cadena COPE, después de que este miércoles plantease esa opción en una comparecencia sin preguntas junto a los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, que anunciaron cierres en sus fronteras hasta el 9 de noviembre.

Ayuso desafía al Gobierno con un cierre por días que no permite el estado de alarma a 48 horas del puente

Saber más

"¿Me confirma entonces que si Pedro Sánchez le impide cerrar solo el puente, Madrid quedará abierto?", ha preguntado Carlos Herrera. A lo que Ayuso ha respondido: "si no quedan más opciones sí, va a tener que ser así". La presidenta de la Comunidad espera recibir una respuesta del Ejecutivo central "por la mañana", y según les contesten, obraran.

Fuentes del Gobierno central aseguran a elDiario.es que lo que plantea Ayuso no es posible y recuerdan que el Partido Popular podría haber presentado una enmienda en ese sentido para cambiar esta cláusula y que no lo hizo.

La realidad es que la dirigente madrileña llegó a la reunión con sus homólogos en las Castillas con esta propuesta pero ignorando que no se podía hacer según el decreto de estado de alarma, que establece una duración mínima de siete días. Lo desveló el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, como ella del PP, en una entrevista minutos más tarde de su comparecencia: "La presidenta ha dicho que le parecía bien cerrar el puente, pero le hemos recordado que el decreto del estado de alarma establece un mínimo de siete días", declaró en una entrevista en TVE.

Ayuso ha defendido que cerrar porque los demás cierran es volver a lo que "nos hemos visto muchas veces abocados en algunas ocasiones este verano, a tomar medidas porque otros las tomaban", ha manifestado. No obstante, ha recomendado a los madrileños restringir al máximo la movilidad: "Se recomienda, y es lo suyo, que la gente esté lo menos posible en lugares muy frecuentados, que salga lo justo, y que evite realmente lo preocupante que es las reuniones privadas, las fiestas y los entornos universitarios", ha indicado.

Para Ayuso, el cierre que impuso el Gobierno para Madrid, en el anterior estado de alarma, no ha servido porque no mejoró la situación, a la vez que ha insistido en que la situación "está mejor". Solo en las últimas, la región ha registrado 38 fallecidos, 1.340 nuevos positivos y tiene una ocupación de las UCI que ronda el 40%.

""Nosotros no tenemos un solo informe sanitario, uno solo, que nos diga que cerrar perimetralmente mejora", ha defendido la presidenta de Madrid. Su planteamiento choca con las medidas que están aplicando en toda Europa –Francia acaba de anunciar el confinamiento de todo el país–; España –donde las nueve autonomías más afectadas están recurriendo a estos cierres– y también con el propio argumentario de Isabel Díaz Ayuso hace no tanto, cuando culpaba al aeropuerto de Barajas del aumento de casos en Madrid.

Mientras, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, sigue abogando por el cierre perimetral de la autonomía hasta el 9 de noviembre como trasladó este miércoles en el Consejo de Gobierno. El dirigente madrileño critica que a 24 horas de que empiece el puente, los madrileños siguen sin saber qué deben hacer, aseguran fuentes de su entorno. "Es normal que estén cabreados".