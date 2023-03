Ayuso, Aznar y la nueva Florida

Convertir Madrid en “la nueva Florida de Europa”. La idea la deslizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la semana pasada durante un viaje institucional a Londres, donde aseguró que su plan pasa por convertir la región en una suerte de paraíso fiscal con un modelo de baja fiscalidad y facilidades al empresariado, como ocurre en estado norteamericano. Con esa premisa, Díaz Ayuso se ha sentado este jueves con el expresidente José María Aznar en un foro de diálogo organizado por la élite latinoamericana, como “abanderados de la hispanidad”. Sorprende ver una sala abarrotada del Círculo de Bellas Artes de empresarios y embajadores latinoamericanos ante el retrato de un país “totalitario” que ahí se ha ido dibujando de lo que es hoy España.

“Los latinoamericanos que tenemos la suerte de vivir en esta comunidad estamos comprobando cómo se va cumpliendo el objetivo de la presidenta Ayuso de convertir Madrid en la Florida de Europa”, dice Daniel Córdoba, consejero delegado de Atlántico, convocante del foro, que deja claro que desde este lobby que tiene como padrinos al propio Aznar e integrantes como el liberal Daniel Lacalle van a ayudar a que se refuerce el plan de la dirigente autonómica atrayendo más inversión latina.

“Me permito decirle, presidenta Ayuso, que cuente con nosotros. Vamos a formar una red empresarial atlántica que será un vehículo particularmente activo para traer a Madrid más estudiantes, más emprendedores y por qué no, somos liberales, más capitales de iberoamérica a Madrid”, añade. Y zanja: “Vamos a sumarnos a la batalla por la libertad”.

Toca el turno de Ayuso y Aznar. Toma primero la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en un largo speech de lo que es España asegura que estamos ante un Gobierno “totalitario” que “tiene los días contados”. Ayuso se refiere entonces a las próximas citas electorales, impropias de un país sin libertad, y dice que los españoles sabrán elegir bien por su modelo y por el del PP. También lo cree Aznar que pone a la presidenta madrileña como la abanderada de ese cambio del que prácticamente dice el expresidente del Gobierno, se beneficiará Alberto Núñez Feijóo.

“Me siento identificado con lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Las políticas basadas en la libertad son fundamentales y la presidenta Ayuso ha demostrado una capacidad de liderazgo impresionante. Su trabajo y ayuda son indispensables para que el cambio que deseamos en España se produzca y Feijóo sea un buen presidente de España”, dice Aznar que llega a comparar a Ayuso con la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher.

En ese punto, Ayuso se erige como el “contrapeso” al Gobierno. Y pone como ejemplo Ferrovial, que ha decidido trasladar su sede social a Holanda para ahorrarse impuestos pese a que la constructora española ha hecho todo su volumen de negocio con la obra pública de los diferentes gobiernos del país. “El capital es libre, es lo que no entiende este gobierno”, dice Ayuso. “Es preocupante, aunque espero que sea el único caso y que otras empresas no sigan el mismo camino, que no haya más que sigan su estela”, advierte la presidenta madrileña.

Es cuando Ayuso presume de políticas. “Nosotros, desde luego, en Madrid seguimos aplicando nuevas medidas y vamos a poner en marcha, si no me lo bloquean en la Asamblea esta vez, deducciones fiscales para que los inversores pequeños y grandes, que todos son bienvenidos, puedan venirse a Madrid con libertad y con seguridad”. Se refiere a su medida estrella para “atraer inversión extranjera”, que es en realidad un nuevo incentivo fiscal para ricos que servirá para que el Gobierno regional les devuelva dinero por, por ejemplo, la compra de vivienda. Todos los expertos advierten de que solo contribuirá a encarecer el mercado inmobiliario en Madrid.

Cuando acaba el diálogo, los organizadores se apresuran a echar a la prensa de la sala. Toca cóctel con los invitados estrella, pero a puerta cerrada. Ahí los periodistas no están invitados.